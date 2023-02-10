İslam tarihinde devlet teşkilatlanması çok önemlidir. Hz. Muhammed İslamı bu teşkilatlar sayesinde daha kolay ve daha az zarar ile yayabilmiştir. Özellikle Müslümanlığı kabul etmeyen ve karşı olanlar İslam'a zarar vermek istemiş fakat bu tarz kurumlar sessizce İslam'ı yaymıştır. Darü'l Erkam ile ilgili araştırmanız gereken sorular şunlardır; darül erkam nedir, darül erkam ne demek, darül erkam nerede, Darül Erkam kimin evidir?

Darü'l Erkam Nedir? Darül Erkam Kimin Evi, Kim Kurdu ve Nerede?

Darül Erkam Mekke'de Müslümanların açıktan ibadet yapamadıkları dönemde kurulmuştur. Müslümanların toplanıp ibadet ederek Allah'a rahat rahat dua edebilecekleri ve yeni vahiylerden, ayetlerden haberdar olabilecekleri bir evdi burası. Bu evin sahibinin adı Erkam idi. Darül Erkam ismi de evin sahibinden gelmektedir.

Darü'l Erkam Hz. Muhammed ve ilk Müslümanların toplanıp bir araya geldikleri bir evdi. O dönemde Mekkeli müşrikler Darü'l Nedve adı verilen yerde toplanarak Müslümanların aleyhine kararlar alıyorlardı ve bunun sonucunda harekete geçiyorlardı. Bundan dolayı da Hz. Muhammed ve Müslüman olan küçük bir topluluk rahat bir şekilde toplanarak bir araya gelemiyorlardı ve bilgilerini paylaşamıyorlardı. Bunun üzerine Hz. Muhammed 615 yılında aldığı bir karar il ilk Müslümanlardan olan Erkam bin Ebil-Erkam'ın evini ibadet için kullanmak istedi. Artık burası Müslümanların gizli buluşma yeriydi. Bu ev giriş çıkışlar için oldukça elverişli idi. Evin içerisinden de etraftan gelip geçenlerin rahatça görülmesi ve kontrol edilebilmesi de evin avantajlarındandı. Böylelikle burada toplanan Müslümanlar rahatça ibadet edip birbirleri ile bilgilerini paylaşıyorlardı. Müslümanların ilk medresesi de diyebiliriz. Peygamberimizin (sav) bu evdeki faaliyetleri sayesinde bir çok kişi Müslüman olmayı seçmiştir. Hazreti Ömer Müslüman oluncaya dek bu ev İslam'ın öğretilmesi ve yayılması için kullanılmaya devam etmiştir.