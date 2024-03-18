Darül Hikme Hangi Şehirde? Dar’ül Hikme Cami Nerede, Hangi Ülkede?

Tarihi önemi nedeniyle ziyaretçilerin uğrak noktası olan Darül Hikme Camii, birçok tarihçinin ilgisini çeken muazzam bir yapıdır. Fâtımîler ile Abbâsîler arasındaki rekabetin bir sonucu olarak 1004 yılında kurulmuştur. İlk zamanlar kütüphane olsa da daha sonradan İmam-Halife El-Hakim Bi-Emrillah'ın kararıyla üniversiteye çevrilmiştir. Darülilim olarak da bilinen Darül Hikme hangi şehirde, Dar'ül Hikme Cami nerede ve hangi ülkede sıkça sorulur.

Darül Hikme Hangi Şehirde Bulunur?

Fâtımîler, 909 yılında Tunus'ta kurulmuş olan Şii bir Arap devletidir. Merkezlerini Kahire olarak belirlemiş olan Fâtımîler, Fas'tan Suriye'ye kadar uzanan geniş bir coğrafyada hakimiyet kurmuşlardır. Hatta Malta, Sicilya, Sardinya ve Korsika adalarını da alarak Akdeniz'de güçlerini ispat etmişlerdir. Onlarla aynı dönemde hüküm sürmüş olan Abbâsîler ise 750 yılında kurulmuş olan başka bir Arap devletidir. Abbâsîlerin kurucusu, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in amcası olan Abbas'ın soyundan gelen Ebul Abbas'tır. Emevi Devleti'nden halifeliği alan Abbâsîler, o dönem her anlamda gücü elinde bulundurmuşlardır. Sürekli rekabet içinde oldukları Fâtımîler ile ilim, bilim ve kültür konusunda da yarışmışlardır. Darül Hikme de bu rekabetin sonucunda Halife Hakim tarafından 1004 yılında, günümüzde Mısır toprakları üzerinde yer alan Kahire'de kurulmuştur.

Beytül Hikme ve Darül Hikme Arasındaki Fark Nedir?

Darül Hikme'nin kurulma amacı, Abbasilerin Beytül Hikmesi'ni geride bırakmak ve kültür alanında ön plana çıkmaktır. Bazı kaynaklara göre, Darül Hikme'de 1.600.000 adet kitap olduğu söylenmektedir. Fâtımîler döneminde üniversite olarak da kullanılmış ve ağırlıklı olarak İslami bilgiler ışığında çalışmalar yapılmıştır. Beytül Hikme ile Darül Hikme'nin benzer tarafları olduğu için ikisi arasındaki farkın ne olduğunu anlamak gerekir. Her ikisi de İslam dünyasına hizmet vermiş olan önemli bilim merkezleridir. Aralarındaki belli başlı farklar ise şu şekildedir:

-Beytül Hikme Abbasiler tarafından 8. yüzyılın sonlarında Bağdat'ta, Darül Hikme ise 1004'te Fâtımîler tarafından Kahire'de kurulmuştur.

-Darül Hikme "Bilgelik Evi" anlamına gelirken Beytül Hikme ise "Hikmet Evi" demektir.

-Beytül Hikme'de, daha çok fen bilimleri ve felsefe alanında çalışmalar yürütülmüştür. Darül Hikme ise ağırlıklı olarak din, felsefe ve matematik alanında alim yetiştirmiştir. Bunlar arasında, Harezmi, Muhyiddin İbn Arabi ve Sadreddin Konevi bulunur.

-Beytül Hikme, İslam dünyasının ilk bilimler akademisi sıfatına sahiptir. Darül Hikme ise İslam aleminde filozof ve din alimlerinin yetiştirildiği bir okul olarak ün yapmıştır.

-Darül Hikme felsefe üzerine yoğunlaşmış, Beytül Hikme ise çoğunlukla fen bilimleri alanında faaliyet göstermiştir.

-Her iki bilim ve ilim merkezi de İslam aleminin bilim ve kültür alanında ileriye gitmesine katkı sağlamıştır.