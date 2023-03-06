Darülkurra Nedir? Osmanlı’da İlk Darülkurra Ne Zaman Kuruldu, Hangi İlimler Öğretilir?

Darülkurra nedir sorusuna cevap bulmak için Osmanlı tarihi üzerine kısa bir araştırma yapmanız yeterli olacaktır. Darülkurra ne demek sorusu araştırırken bu kapsamda yazılmış bilimsel eserlerden de istifade edilebilir. Dârülkurrâ'da hangi ilimler öğretiliyor araştırmasında çok ilginç bilgilere ulaşacaksınız. Ülkemiz topraklarında çok sayıda bu tür eğitim kurumu kurulmuştur. İlk Darülkurra ne zaman kuruldu sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Darülkurra Nedir?

Darülkurra, İslam ülkelerinde yaygın olarak ortaya çıkan bir medrese yapılanmasıdır. Söz konusu eğitim kurumu Kuran'ı Kerim'i okuma yöntemlerinin ağırlıklı olarak ders olarak verildiği bir medresedir. Tarihte daha çok Orta çağ İslam ülkelerinde Darülkurra kurumları yer almıştır.

Darülkurra medreseleri Kuran okumayı hiç bilmeyenlere eğitim veren bir kurum olmasının yanında hafızlık eğitimini tamamlamak isteyenlerin de eğitimlerini tamamlaması için tercih edilen bir kurumdur. Söz konusu eğitim kurumlarında din eğitimi adına çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

İlk Darülkurra Ne Zaman Kuruldu?

Osmanlı Devleti'nde ilk Darülkurra Yıldırım Bayezid'ın padişahlığı döneminde kurulmuştur. Söz konusu kurumların ise 1389-1402 arasında kurulduğu görülür. Ülkemizde kurulan ilk Darülkurra da Kütahya'da kurulmuştur. Zaman içerisinde bu kurumlar farklı merkezlerde de çoğalmıştır.

Dârülkurrâ'da Hangi İlimler Öğretiliyor?

Darülkurra medreselerinde Kuran'ı Kerim başta olmak üzere kıraat ve tecvid dersleri de verilmiştir. Bu eğitim kurumlarından çok değerli devlet ve din adamları yetişmiştir. Yetişen kişiler Osmanlı Devleti tarafından önemli mevkilere getirilmiştir.