İslam tarihinde devleti teşkilatlandırmak açısından önemli adımlar atılmıştır. İslamın yayılmasında bu teşkilatlar büyük önem taşır. Sosyal hayatın düzenlenmesi için de bu teşkilatlar görev yapmışlardır. Bunlardan biri de Darün Nedve adı verilen teşkilattır. Bu teşkilat ile ilgili şu soruların cevaplarını sizler için derledik; Darün Nedve nedir, Darün Nedve nerede, Darün Nedve kimin evi ve kim kurdu, eğitim kurumu mu, özellikleri neler?

Darün Nedve Nedir? Darün Nedve Kimin Evi, Kim Kurdu ve Nerede?

Darün Nedve Hz. Peygamber'in dördüncü kuşatan dedesi Kusay İbn Kitab'ın Mekke'de 440 yılında kurduğu bir yapılaşmadır. Kabe'nin güneybatısında ve yakınında ve kapısı Kabe'ye dönük olarak inşa ettirilmiştir. Darün Nedve'de Kureyş'in ileri gelenleri toplanır ve şehrin bütün siyasi, askeri ve sosyal meselelerini görüşüp karara bağlarlardı. Darün Nedve'ye katılanların yaşları kırkın üzerinde olmak zorundaydı.Kusay İbn Kitab'ın asıl ası Zeyd olarak bilinir. Kusay lakabını sonradan almıştır. Kureyş'i beşinci yüzyılda Mekke'nin en kuvvetli kabilesi haline getirmiş ve Mekke idaresini ele geçirmiştir. Huzaa ve Bekiroğulları kabileleriyle savaşarak Mekke'nin hükümdarı olmuştur.

Darün Nedve Mekke'nin yönetimi ile ilgili olarak verilecek her türlü hüküm ve kararın alındığı bir yerdir. Bugünkü anlamı ile tam bir parlamento ve yasama meclisi görevi görmekteydi. Hz. Peygamber'in hicretinden bir gün öncesinde Darün Nedve'de toplanan Kureyş ileri gelenleri Hz. Peygamber'i öldürme kararını burada almışlardır. Mekke'nin fethinden sonra Darün Nedve Müslümanların hakimiyetine geçmiş ve Muaviye döneminde bu bina valilik konağı olmuştur.