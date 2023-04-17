Darwin Teorisi Nedir? Darwin Evrim Teorisi Neyi Savunuyor, Kanıtlandı Mı, Çürütüldü Mü?

Darwin teorisi nedir sorusunu araştıracağınız çok sayıda biyoloji kaynağı kaleme alınmıştır. Darwin evrim teorisi nedir ve neyi savunuyor sorularına da bu kaynaklarda cevap bulabilirsiniz. Darwin teorisi çürütüldü mü sorusu da konunun merak edilenleri arasındadır. Konunun günümüze kadar çok bilim adamı tarafından tartışma konusu edildiğini söyleyebiliriz. Evrim teorisini kim buldu sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Darwin Teorisi Nedir?

Darwin'in evrim teorisi, dünyanın en ünlü teorileri arasında gösterilmektedir. Charles Darwin tarafından ortaya atılan bu düşünce bilimsel açıdan uzun yıllar sorgulanmıştır. Darwin teorisi, insanların ortak bir piramitten meydana geldiğini savunur. Darwin bu teorisini 1930'lu yıllarda ortaya atmıştır ve ortaya koyduğu örneklerle o dönemde kabul görmüştür. Bilim dünyası tarafından o dönemde savunulan düşünce günümüzde geçerliliğini yitirmiştir.

Darwin Teorisi Neyi Savunur?

Evrim teorisinden yola çıkılarak ortaya konan çok sayıda örnek vardır. Bunlardan biri de körelmiş organ örneğidir. Darwin'e göre kullanılmayan her organ kısa süre içerisinde çürür. İnsanlarda kullanılmayan organ olarak nitelenen organ da kuyruktur. Bu organ kullanılmayarak zaman içerisinde körelmiş ve kuyruk sokumu ortaya çıkmıştır. Bunun yanında zürafaların boyunun uzun olmasının nedeni de yükseklerdeki yiyecekleri alma çabalarıdır.

Evrim teorisinin en büyük örnekleri arasında kabul edilenlerden biri de doğal seçilimdir. Doğal seçilim en basit tabirle güçlü olanın hayatta kalması demektir. Buna göre doğada hayatta kalan güçlüler, yok olan ise güçsüzlerdir.