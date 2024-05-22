Günümüzde dilimizde yabancı kelimelerin kullanımı oldukça yaygınlaştı. Alışverişten teknolojiye, spordan sanata kadar birçok alanda Türkçe kelimeler yerine yabancı kökenli ifadeler tercih ediliyor. Günlük hayatımızda da "date'e çıkmak" gibi İngilizce terimleri sıklıkla duyuyor ve kullanıyoruz. Date ne demek, İngilizce date çıkmak ne anlama gelir, Türkçe karşılığı nedir gibi başlıklar da oldukça dikkat çekiyor.

Date Ne Demek?

"Date" kelimesi İngilizce kökenli bir kelimedir ve iki ana anlamı vardır "Date" kelimesinin Türkçe karşılığı, kullanımına bağlı olarak değişir. Tarih anlamında kullanıldığında "tarih" veya "zaman" kelimeleri kullanılabilir. Buluşma anlamında kullanıldığında ise "randevu" veya "buluşma" kelimeleri kullanılabilir.

İngilizce Date Çıkmak Ne Anlama Gelir?

"Date çıkmak", Türkçe'de "randevuya çıkmak" anlamına gelir. Bu, iki kişinin romantik bir ilişki kurmak amacıyla bir araya gelerek zaman geçirmesi demektir. Date'ler genellikle kahve içmek, yemek yemek, sinemaya gitmek, parkta gezmek gibi aktiviteler içerir. Date'in amacı, iki kişinin birbirini daha iyi tanıması ve aralarında bir çekim olup olmadığını anlamasıdır. Date'ten sonra, iki kişi birbirleriyle tekrar görüşmek isteyip istemediklerine karar verirler. "Date çıkmak" ifadesi, genellikle romantik bir ilgi olduğu düşünülen kişiler için kullanılır, ancak arkadaşça bir buluşma için de kullanılabilir.

Date'in Türkçe Karşılığı Nedir?

Buluşmak, görüşmek, çıkmak, flört etmek.

First Date Nedir?

First date Türkçe'de "ilk buluşma" anlamına gelir. İki kişinin ilk defa romantik bir bağ kurmak amacıyla buluşmalarıdır. Bu buluşma genellikle bir kahve içmek, yemek yemek veya birlikte bir aktiviteye katılmak gibi rahat bir ortamda gerçekleşir. İlk buluşmanın amacı, birbirinizi daha iyi tanımak, ortak ilgi alanlarınızı keşfetmek ve aranızda bir kıvılcım olup olmadığını görmektir. Aynı zamanda, birbirinizle uyumlu olup olmadığınızı ve gelecekte bir ilişkiye başlamak isteyip istemediğinizi de değerlendirmenize yardımcı olur.

Expiry Date Ne Demek?

Expiry date Türkçe'de "son kullanma tarihi" anlamına gelir. Bir ürünün en son hangi tarihe kadar güvenli ve kaliteli bir şekilde tüketilebileceğini gösteren tarihtir. Bu tarih, üreticinin belirlediği raf ömrüne dayanır ve ürünün saklama koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Exp Date Ne Demek?

Exp date, "expiration date" kelimelerinin kısaltmasıdır ve Türkçe'ye "son kullanma tarihi" veya "geçerlilik tarihi" olarak çevrilir. Bir ürünün en son hangi tarihe kadar güvenli ve kaliteli bir şekilde tüketilebileceğini gösteren tarihi ifade eder.