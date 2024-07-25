DAÜ dünya sıralamasında İlk 600’de

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), dünyanın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamaları arasında bulunan İngiltere merkezli Times Higher Education (THE) tarafından 2024 yılı için açıklanan Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda (601-800 bandında), bilimsel araştırma kalitesi (research quality) alanında KKTC'de birinci, Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında ise ikinci sırada bulunuyor. DAÜ'de yapılan bilimsel araştırmalar, aldıkları atıflar ve bilime yaptıkları katkılarla dünya çapında en üst sıralarda yer alıyor. Bu da DAÜ'yü diğer üniversitelerden ayıran en önemli unsur olarak ön plana çıkıyor.Buna ek olarak, Times Higher Education (THE)'ın, 2024 yılı için yapmış olduğu 125 farklı ülkeden 2 bin 152 üniversitenin alındığı dünyanın en etkin üniversiteleri sıralamasında DAÜ, 301-400 bandında değerlendirilerek bu yıl da dünyanın en etkin üniversiteleri arasında da yer aldı. KKTC'de DAÜ, THE tarafından 6 yıldır yayınlanan dünyanın en etkin üniversiteleri sıralamasına 2019 yılında giren ilk ve tek üniversite olurken, 2022 yılında ise BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 17 maddesinin tamamından sıralamaya alınan ilk ve tek üniversite olmuştu. DAÜ 2022 yılından bugüne 17 madde üzerinde de yürüttüğü çalışmalarla dünyanın en etkin üniversiteleri arasında yer almayı sürdürüyor.Doğu Akdeniz Üniversitesi Tanıtım Ofisi yetkileleri SABAH TERCİH EKİ'ne DAÜ'yü şöyle tanıttı:DAÜ 1979 yılında Gazimağusa'da kurulan Kuzey Kıbrıs'ın en köklü ve en büyük devlet üniversitesidir. DAÜ, 106 farklı ülkeden 16 bin öğrencisi ve 35 ülkeden bin 100'ün üzerinde üstün nitelikli öğretim kadrosuyla, tam bir kültür mozaiği niteliğindedir.DAÜ, 3 bin dönüm arazinin üzerine yayılmış eğitim binaları ve laboratuvarlarıyla, kapalı ve açık spor salonları ve kültür faaliyetleriyle, eşine az rastlanan bir kampüs üniversitesidir.DAÜ, YÖK tarafından onaylanmış 12 fakülte ve 4 yüksekokulda, toplamda 90 ön lisans ve lisans, 104 yüksek lisans ve doktora programı sunmaktadır. Rahat, güvenli ve uluslararası bir ortamda kaliteli eğitim almak isteyen herkes için DAÜ en doğru tercihtir.THE 2024 Genç Üniversiteler Sıralaması, 50 yıllık veya daha genç olan dünyanın en iyi üniversitelerini sıralamaktadır. DAÜ, dünya genelinde en iyi 151 genç üniversite arasında sıralanmıştır.