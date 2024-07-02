Davet Şiiri Sözleri - Nazım Hikmet Ran Davet Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Türk Edebiyatında yer edinmiş ve unutulmazlar arasında yer almış pek çok eser vardır. Bu eserlerin büyük bir çoğunluğu usta kalemlerin eseri olan şiirlerdir. Davet şiiri sözleri ve verdiği duyguyla beğenilen şiirler arasında yer almaktadır. Davet şiiri hakkında detaylıca bilgi edinmek isteyen okurlar, Nazım Hikmet Ran Davet şiiri açıklaması ve incelemesi başlıklarına değinmektedir.

Nazım Hikmet Ran Davet Şiiri

Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan

bu memleket, bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

ve ipek bir halıya benzeyen toprak,

bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

yok edin insanın insana kulluğunu,

bu dâvet bizim…

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

ve bir orman gibi kardeşcesine,

bu hasret bizim…

Nazım Hikmet Ran Davet Şiiri Açıklaması

Davet şiiri Nazım Hikmet'in memleket ve insan sevgisini vurgulayan eserlerinden biridir. Kendisinin bu eseri pek çok sanatçı tarafından bestelenmiştir. Halk arasında 'bu memleket bizim' ismiyle bilinen Davet şiiri günümüzde hala kitlelerde coşkuyla karşılanmaktadır. Öyle ki pek çok resmi gün müsamerelerinde Davet şiiri en sık okunan, alkış alan eserler arasında yer almaktadır.

Nazım Hikmet Ran Davet Şiiri İncelemesi

Davet şiirinin içerik yani muhteva yönünden incelemesine baktığımız zaman eserde şair Türk halkının yolculuğu, memleket topraklarının her güzelliği ve derdiyle bizlerin olduğu, vatan toprağında yaşayan herkesin eşit, kardeşlik içinde ve adil biçimde yaşama hakkı olduğu olgularını vurgularken tüm bu unsurlara duyduğu özlemi de ifade etmiştir. Şiirin biçim incelemesi ise şöyledir;

Nazım şekli: serbest nazım

Şiir uzun ve kısa dizelerden oluşa 4 birimden oluşmaktadır.

Şiirde kafiye, uyak, redif gibi unsurlardan ziyade anlam ve duygu bağlayıcılığı göze çarpmaktadır.

Şiirde tam uyak ve redif (-an, -ak) vardır.

Şiirin ana teması ise memleket sevgisi ve kardeşçe yaşamdır.