Davul Bile Dengi Dengine Çalar Atasözünün Anlamı, TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Kullanımı

Her milletin yaşam biçimi farklıdır ve bu sebeple edinilen tecrübeler de farklılık gösterir. Bu tecrübelerden hareketle oluşturulan atasözleri, kültürümüzde geniş bir yer tutmaktadır. Maddi ve manevi anlamda çeşitli tavsiye ve öğütleri içeren bu atasözleri arasında, "davul bile dengi dengine çalar" atasözü de yer alıyor. Toplumun değer yargılarından hareketle oluşturulan bu özlü söz, davul bile dengi dengine çalar atasözünün anlamı nedir sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması, kısa ve uzun anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı haberimizde.

DAVUL BİLE DENGİ DENGİNE ÇALAR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "davul bile dengi dengine çalar" atasözü; "Aynı hayatı paylaşacak kişilerin her açıdan uyum içinde olması gerekir" anlamına gelmektedir. Bu atasözü günümüzde daha çok maddi eşitlik konusunda kullanılmaktadır. Bilhassa evliliklerde iki kişinin maddi açıdan birbirine uygun olması beklenir. Buna ek olarak çeşitli konularda birbirine denk ve uyumlu olmaları beklenir. Aynı şey birbirine uygun olmayan iki kişinin arkadaşlığı için de geçerlidir.

DAVUL BİLE DENGİ DENGİNE ÇALAR NE DEMEK?

İki kişiden biri hayat tarzı olarak diğerinden farklıysa ve onu olumsuz etkiliyorsa; sosyal statü olarak, maddi imkanlar olarak, kültürel veya akademik donanım olarak farklılarsa "davul bile dengi dengine" atasözü kullanılır. Bu atasözü, iki kişinin birbirine uyumlu olmadığı zamanlarda kullanılır. Toplumdaki sınıf farklılıklarının yoğun olarak yaşandığı dönemlerde, fakir-zengin, eğitimli-eğitimsiz, alt sınıf-üst sınıf, şehirli-köylü gibi keskin uçların hakim olduğu yıllarda sıkça kullanılmıştır.

DAVUL BİLE DENGİ DENGİNE ÖRNEKLERİ

Siz birbirinize hiç uygun değilsiniz. Davul bile dengi dengine çalar.