Davut Sulari Kimdir? Davut Sulari Türküleri, Eserleri, Şiirleri ve Hayatı

Davut Sulari kimdir konusundan detaylı olarak bahsetmek gerekirse kendisinin önemli bir halk ozanı olduğu söylenebilir. Bu bakımdan Aşık Davut Sulari Türk Halk Edebiyatı ve müziği açısından önemli bir yere sahiptir. Davut Sulari nereli, sanat anlayışı gibi konular eserlerini yakından anlayabilmek adına önem taşıyan konulardır. Davut Sulari türküleri, eserleri, şiirleri ve hayatı ile ilgili merak edilenleri sizler için yazımızın devamında paylaştık.

Davut Sulari Kimdir?

Davut Sulari Türk Halk Müziği sanatçılarındandır. Kendisinin gerçek ismi ise Davut Ağbaba'dır. Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 1925 senesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini de Çayırlı'da almıştır. Dedesi bir tasavvuf şairidir ve ilk bağlama derslerini de ondan almıştır. Aynı zamanda şiir ve türkü dersleri de almıştır. Paşa Doğan isimli akrabasından da aşıklık geleneği ve bağlama konusunda çeşitli dersler almıştır.

Konya Aşıklar Bayramı'nın oluşturulmasında önemli emekleri olan sanatçılardan biridir. 4 yıl boyunca Ankara ve İstanbul radyolarında usta bölge sanatçısı olarak görev almıştır. Güzelleme, türkü ve atışma gibi halk müziği dallarında çok büyük bir yeteneğe sahipti. Atışma geleneğinde özel bir yeteneği olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu özelliği sayesinde türkülerin zenginliğinin gelişmesinde de son derece önemli katkılarda bulunmuştur. Türkiye'nin birçok yerine at sırtında gitmiş ve gittiği her yerde de türkülerini dile getirmiştir.

Avrupa'nın birçok ülkesini de dolaşan Davut Sulari, kendine özgü bir söyleyiş biçimine sahiptir. Erzurum'da hayata gözlerini kapayan ünlü sanatçı Çayırlı'da toprağa verilmiştir. Ölüm tarihi ise 27 Aralık 1984'tür. Saç çalma, türkü yakma, şiir söyleme gibi konularda dedesinden oldukça önemli etkiler almıştır.

Davut Sulari Eserleri ve Sanat Yaşamı

Davut Sulari Türk Halk Müziği'ne önemli katkılarda bulunan sanatçılardan biridir. Kendine özgü türkü söyleme şekli bulunan sanatçı aynı zamanda atışma geleneğinin en önde gelen isimleri arasında yer almaktadır. 1970'li yılarda Avrupa'yı dolaşarak çok büyük konserler vermiştir. Aynı zamanda İran, Irak ve Suriye gibi ülkelerde de dolaşmış ve türkülerini söylemiştir. En önemli eserleri arasında şunlar yer alır:

Eylesin

Sultanım

Aşıktır

Göz Nurum

Ne Yazık

Çok Evvel Oldu

Vardım Kırklar Kapısına

Sonra Git

Eserleri en önemli eserleridir. TRT radyolarında bölge sanatçısı olarak çalışan Davut Sulari 17 yaşından beri aşıklık geleneğine bağlı olarak sanatını devam ettirmiştir. Sazıyla son derece etkili bir makamı vardır ve dost meclislerinde sanatını en iyi şekilde icra etmiş bir kişidir.