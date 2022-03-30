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Haberler Eğitim Haberleri De Da Yazımı: Bağlaç Olan De Da Nasıl Yazılır, Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır?
Giriş Tarihi: 30.3.2022 16:56 Son Güncelleme: 30.3.2022 16:56

De Da Yazımı: Bağlaç Olan De Da Nasıl Yazılır, Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır?

De Da Yazımı: Bağlaç Olan De Da Nasıl Yazılır, Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır?

Türkçe öğrenmenin en zor kısımlarından biri ekleri doğru yerde kullanılması öğrenmektir. Fazla eklemeli bir dil olan Türkçe de en çok karıştırılan ekler “-de/-da” ekleridir. Türkçeyi yeni öğrenen biri olsun ya da olmasın bu ekler pek çok kişi tarafından çoğunlukla yanlış yazılmaktadır. Bu nedenle de arama motorunda sürekli de da nasıl yazılır şeklinde aramalar yapılmaktadır. Bizde bu konu ile ilgili araştırma yaparak sizler için yazımızın devamında derledik.

De da ayrı mı yazılır? Sorusu hemen hemen herkes tarafından sorulan ve merak edilen sorular arasında yer almaktadır. De/da ekleri cümle içindeki anlamlarına bağlı olarak ayrı ya da bitişik yazılmaktadır. Bağlaç olan de da ve bağlaç olmayan de da olarak ayrılmaktadır. De da yazımı ile ilgili bu yazımı detaylı bir şekilde öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

De Da Nasıl Yazılır?

De da yazımı dilimizde en çok karıştırılan eklerden biridir. Türk Dil Kurumu bu eklerin yazımı ile ilgili gerekli açıklamayı yaparak doğru yazımını göstermiştir. Türk Dil Kurumuna göre de da ayrı mı yazılır sorunun iki cevabı vardır. Eğer cümle içinde kullanılan de da bağlaç olarak kullanılırsa o de da eki ayrı yazılmaktadır.

Bağlaç olarak değil de bir durum eki olarak kullanılıyorsa da o de da eki bulunduğu kelimeye bitişik yazılmaktadır. Kelimenin cümle içindeki anlamı nasıl yazılması gerektiğine dair ipucu vermektedir.

Bağlaç Olan De Da Nasıl Anlaşılır?

Bağlaç olan de da nasıl anlaşılır sorusunun cevabı oldukça basit. De da ekinin bulunduğu kelimenin cümle içinde hangi halde kullanıldığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer kelime bir durum bildiriyor ise o kelimedeki de da ekli kelimeye bitişik olarak yazılmaktadır. Fakat bir durum bildirmiyor ve de da eki cümleden çıkarıldığın da anlam da bozulmuyor ve iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılıyorsa o de da eki bağlaç olarak kullanılır ve kelimeden ayrı bir şekilde yazılmalıdır. Bağlaç olan de da ekine örnek verecek olursak aşağıda verildiği gibidir;

  • "Masadaki iki tatlıyı da yiyebilirsin."
  • "Sen de bu söylenenlere katılıyor musun?"

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De Da Yazımı: Bağlaç Olan De Da Nasıl Yazılır, Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır?
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