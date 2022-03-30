De Da Yazımı: Bağlaç Olan De Da Nasıl Yazılır, Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır?

De da ayrı mı yazılır? Sorusu hemen hemen herkes tarafından sorulan ve merak edilen sorular arasında yer almaktadır. De/da ekleri cümle içindeki anlamlarına bağlı olarak ayrı ya da bitişik yazılmaktadır. Bağlaç olan de da ve bağlaç olmayan de da olarak ayrılmaktadır. De da yazımı ile ilgili bu yazımı detaylı bir şekilde öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

De Da Nasıl Yazılır?

De da yazımı dilimizde en çok karıştırılan eklerden biridir. Türk Dil Kurumu bu eklerin yazımı ile ilgili gerekli açıklamayı yaparak doğru yazımını göstermiştir. Türk Dil Kurumuna göre de da ayrı mı yazılır sorunun iki cevabı vardır. Eğer cümle içinde kullanılan de da bağlaç olarak kullanılırsa o de da eki ayrı yazılmaktadır.

Bağlaç olarak değil de bir durum eki olarak kullanılıyorsa da o de da eki bulunduğu kelimeye bitişik yazılmaktadır. Kelimenin cümle içindeki anlamı nasıl yazılması gerektiğine dair ipucu vermektedir.

Bağlaç Olan De Da Nasıl Anlaşılır?

Bağlaç olan de da nasıl anlaşılır sorusunun cevabı oldukça basit. De da ekinin bulunduğu kelimenin cümle içinde hangi halde kullanıldığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer kelime bir durum bildiriyor ise o kelimedeki de da ekli kelimeye bitişik olarak yazılmaktadır. Fakat bir durum bildirmiyor ve de da eki cümleden çıkarıldığın da anlam da bozulmuyor ve iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılıyorsa o de da eki bağlaç olarak kullanılır ve kelimeden ayrı bir şekilde yazılmalıdır. Bağlaç olan de da ekine örnek verecek olursak aşağıda verildiği gibidir;