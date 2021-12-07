Dede Korkut hikayeleri hangi dilde yazılmıştır? Dede Korkut hikayelerini yazıya geçiren kimdir?

Dede Korkut hikayeleri anonim bir eserdir. UNESCO tarafından Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'nde de yer alan bu eser, Oğuz Türklerini anlatır. Bu eser edebi özelliklerinin yanı sıra tarihe de ışık tutan bir kaynak olarak incelenmektedir.

Dede Korkut hikayeleri hangi dilde yazılmıştır?

Oğuz boylarının destanını anlatan, Türk edebiyatının en eski eserlerinden biri olan Dede Korkut hikayeleri 14. Ve 15. Yüzyıl arasında yazılmıştır. Yazarı hakkında bilgi bulunmayan bu eser, edebiyat tarihinde de anonim eser olarak kayıtlara geçmiştir.

UNESCO tarafından Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'nde de yer alan Dede Korkut hikayeleri hangi Türkçeyle yazılmıştır? Sorusu da merak edilen konular arasında yer almaktadır. Nazım ve nezirin iç içe olduğu Dede Korkut hikayelerinin yazıldığı Türkçe Azeri Türkçesi olarak bilinmektedir.

Dede korkut hikayeleri nasıl yazılmıştır?

Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Dede Korkut hikayeleri bazı yerlerde şiir ile bazı yerlerde ise düz yazı şeklinde kaleme alınmıştır. Nazım ve nezirin iç içe olduğu Dede Korkut hikayelerinin bulunduğu yer ise Almanya'nın Dresden Kitaplığı'dır. Dede Korkut hikayelerini Türkçeye ilk kazandıran ise Kilisli Rıfat Bilge'dir. Oğuz boylarını anlatan bu eserde 12 farklı hikaye yer almaktadır. Türklerin kahramanlarının yanı sıra aşk, yiğitlik, gelenek ve göreneklerinden de bilgiler bulunmaktadır.

Eserde ismi geçen ve esere de ismini veren Dede Korkut, bir halk ozanıdır. Eserde olağanüstü olaylara geniş yer verilmiştir ve Oğuz Boylarının arasındaki mücadeleler epik bir dil ile kaleme alınmıştır. Azeri Türkçesi ile yazılan bu eser günümüzde de ilgi ile okunmakta, UNESCO'nun da Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'nde yer almaktadır.