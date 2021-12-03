Türk edebiyatında Oğuz Türklerinin kahramanlıklarını anlatan ve anonim olan Dede Korkut hikayeleri tarih açısından da son derece önemli bir yere sahiptir. Türklerin dil, din, gelenek ve görenekleri hakkında da önemli bilgilere ışık tutan Dede Korkut hikayeleri hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik. İşte, Dede Korkut hikayeleri kaçıncı yüzyılda yazıya geçirildi? Dede Korkut hikayeleri kaç bölümden oluşur?

Dede Korkut hikayeleri kaçıncı yüzyılda yazıya geçirildi?

Türk edebiyatının en eski eserlerinden biri olan Dede Korkut hikâyelerin kaçıncı yüzyılda yazıldığı merak konusudur. Dede Korkut hikayeleri 14. Ve 15. Yüzyılda kaleme alınmış ve günümüze kadar ulaşmıştır. Meçhul bir halk ozanı tarafından yazılan bu eser epik bir hikayedir. Oğuz Türklerinin destanını anlatır. 12 farklı hikayenin yer aldığı bu eserde yiğitlik, aşk, boylar arası mücadele ve kahramanlık yer almaktadır.

Dede Korkut hikayeleri kaç bölümden oluşur ?

Dede Korkut hikayeleri 14. – 15. Yüzyılda yazılmıştır. Yazarı anonim olarak kayıtlara geçmiştir ve Oğuz Türklerini anlatır. Oğuz Türkleri kendi arasında 24 farklı boya ayrılmıştır. Yiğitlik, aşk, boylar arası mücadele ve kahramanlıkların anlatıldığı Dede Korkut hikayeleri ise 12 bölümden oluşur. Her bölümde kahramanlıkların yanı sıra Türklerin gelenek ve görenekleri, dini inanışları ve yönetim biçimleri hakkında da bilgiler bulunmaktadır. Bu 12 bölümde anlatılan konular ise aşağıdaki gibidir: