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Giriş Tarihi: 3.12.2021 08:04 Son Güncelleme: 3.12.2021 08:04

Dede Korkut hikayeleri kaçıncı yüzyılda yazıya geçirildi? Dede Korkut hikayeleri kaç bölümden oluşur?

Dede Korkut hikayeleri kaçıncı yüzyılda yazıya geçirildi? Dede Korkut hikayeleri kaç bölümden oluşur?

Türk edebiyatının bilinen en eski eserlerinden biri Dede Korkut hikayeleridir. Oğuz Türklerinin destanını anlatan bu eser anonim olarak yazılsa da geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmış. Dede Korkut hikayeleri Türk edebiyatı için önemli bir eser olmasının yanı sıra tarihe de ışık tutmaktadır. Bu yüzden kişiler tarafından da merak edilen ve araştırılan bir eserdir. Peki, Dede Korkut hikayeleri kaçıncı yüzyılda yazıya geçirildi? Dede Korkut hikayeleri kaç bölümden oluşur? İşte merak edilen soruların cevapları.

Türk edebiyatında Oğuz Türklerinin kahramanlıklarını anlatan ve anonim olan Dede Korkut hikayeleri tarih açısından da son derece önemli bir yere sahiptir. Türklerin dil, din, gelenek ve görenekleri hakkında da önemli bilgilere ışık tutan Dede Korkut hikayeleri hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik. İşte, Dede Korkut hikayeleri kaçıncı yüzyılda yazıya geçirildi? Dede Korkut hikayeleri kaç bölümden oluşur?

Dede Korkut hikayeleri kaçıncı yüzyılda yazıya geçirildi?

Türk edebiyatının en eski eserlerinden biri olan Dede Korkut hikâyelerin kaçıncı yüzyılda yazıldığı merak konusudur. Dede Korkut hikayeleri 14. Ve 15. Yüzyılda kaleme alınmış ve günümüze kadar ulaşmıştır. Meçhul bir halk ozanı tarafından yazılan bu eser epik bir hikayedir. Oğuz Türklerinin destanını anlatır. 12 farklı hikayenin yer aldığı bu eserde yiğitlik, aşk, boylar arası mücadele ve kahramanlık yer almaktadır.

Dede Korkut hikayeleri kaç bölümden oluşur ?

Dede Korkut hikayeleri 14. – 15. Yüzyılda yazılmıştır. Yazarı anonim olarak kayıtlara geçmiştir ve Oğuz Türklerini anlatır. Oğuz Türkleri kendi arasında 24 farklı boya ayrılmıştır. Yiğitlik, aşk, boylar arası mücadele ve kahramanlıkların anlatıldığı Dede Korkut hikayeleri ise 12 bölümden oluşur. Her bölümde kahramanlıkların yanı sıra Türklerin gelenek ve görenekleri, dini inanışları ve yönetim biçimleri hakkında da bilgiler bulunmaktadır. Bu 12 bölümde anlatılan konular ise aşağıdaki gibidir:

  • Dirse Han oğlu Boğaç Han
  • Salur kazanın evinin yağmalanması
  • Kam büre beg oğlu bamsi beyrek
  • Kazan beyin oğlu Urus beyin tutsak olma hikayesi
  • Koca Duha oğlu Deli Dumrul hikayesi
  • Kanlı koca oğlu kan Turalı hikayesi
  • Kazıcık koca oğlu yigenek hikayesi
  • Basatın tepegözü öldürme hikayesi
  • Begil oğlu Emre'nin hikayesi
  • Uşun koca oğlu seyrek hikayesi
  • Salur kazanın tutsak olup oğlu Uruz'un çıkardığı hikaye
  • İç oğuz - dış oğuz asi olup Beyrek'in öldüğü hikayesi

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Dede Korkut hikayeleri kaçıncı yüzyılda yazıya geçirildi? Dede Korkut hikayeleri kaç bölümden oluşur?
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