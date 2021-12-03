Farklı akım ve hikayeleri barındıran Türk edebiyatının en bilinen eserleri arasında yer alan Dede Korkut hikayeleri Oğuzları anlatır. Oğuzlar Orta Asya'da yaşamış en büyük Türk topluluklarını işaret eder. Oğuzların destansı hikayelerini günümüze ulaştıran da Dede Korkut hikayeleridir. Geçmişten günümüze ulaşan ve hala yoğun bir ilgi gören Dede Korkut hikayeleri hakkında merak edilenleri ise sizler için bir araya getirdik. Dede Korkut hikayelerinin Türk edebiyatı açısından önemi nedir? Dede Korkut hikayelerinin Türk tarihi ve edebiyatındaki yeri hakkında sorulan soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Dede korkut hikayelerinin Türk edebiyatı açısından önemi

Dede Korkut hikayelerinin önemi günümüzde de edebiyat dünyasında sıklıkla tartışılmaktadır. Türk dünyasının en eski boyu olan Oğuz boyunu anlatan ve destanını günümüze ulaştıran bu eser, Türk edebiyatı için altın değerindedir. Sadece Türk edebiyatında değil dünya edebiyatında da araştırılan bir eser olarak karşımıza çıkar. Dede Korkut hikayeleri, Türk dilinin, tarihinin ve inanışlarının öğrenilmesi konusunda hala en çok başvurulan kaynaklar arasında yer almaktadır.

Dede korkut hikayeleri anonim mi?

Dede Korkut hikayeleri, Oğuz boyunun destanlarını anlatan hikayeleri içerir. Kahramanlıkların aktarıldığı bu hikayeler epik bir dille kaleme alınmıştır. 14. Ve 15. Yüzyılda yazıldığı bilinen bu eserin yazarı hakkında ise bilgi yoktur. Günümüze de anonim bir eser olarak gelmiştir.

Dede korkut hikayeleri hangi devlete ait?

14. Ve 15. Yüzyılda yazıldığı bilinen ve anonim olan bu eser Oğuz Türkleri'ni anlatır. Oğuz Türkleri Orta Asya'da yaşamıştır. Oğuz Türkleri kendi arasında 24 farklı boya ayrılmıştır. Bu kapsamda Dede Korkut hikayeleri incelendiğinde 12 hikayenin günümüze ulaştığı görülmüştür. Dede Korkut hikayelerinin teması ise epiktir. Bu hikayelerde Oğuz Türklerinin destanları kahramanca bir dille yazılmış aynı zamanda Türklerin dil, din ve göreneklerine de ışık tutmayı başarmaktadır.