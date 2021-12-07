UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'nde yer alan Dede Korkut hikayeleri, Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Anonim olarak kaleme alınan bu eser Oğuz Türklerinin boylar arası mücadelelerini epik bir dil ile anlatmıştır. Peki, Dede Korkut kahramanları- Dede Korkut hikayelerinde yer alan karakterler ve özellikleri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar.

Dede Korkut kahramanları

15. yüzyılda kaleme alınan ve anonim olan Dede Korkut hikayeleri 12 bölümden oluşur. Bu eserde 7 farklı karakter karşımıza çıkar. Bu karakterler, Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Başat, Bayındır Han, Burla Hatun, Deli Dumrul ve Uruz Er'dir. Dede korkut karakterleri farklı bölümlerde ayrı ayrı ya da birlikte ele alınmıştır. Her karakterin yaşanılan olaylar doğrultusuna farklı anlatımları mevcuttur.

Dede Korkut hikâyelerin baş kahramanı kimdir?

Dede Korkut hikayeleri Oğuz Türklerinin boyları arasındaki mücadeleleri anlatır. Oğuz Türkleri 24 boydan oluşsa da 12 boyun hikayesi ele alınmıştır. Bölümlerin her birinde Oğuz Türklerinin kahramanlıklarının yanı sıra aşk, yiğitlik, doğa, gelenek ve görenekler de işlenmiştir. Dede Korkut hikayelerinde Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Başat, Bayındır Han, Burla Hatun, Deli Dumrul ve Uruz Er bulunur. Dede Korkut hikayelerinin baş kahramanı ise Boğaç Han'dır. Boğaç Han, Dirse Han Oglı Boyı'nın beyidir. Boğaç Han eserde, akıl, ruh ve fiziksel gücü simgeler.

Dede Korkut anlatıları nelerdir?

Dede Korkut anlatıları Oğuz boylarının hikayelerini kaleme almıştır. Bu eserde kahramanlık, töreler, gelenekler, aşk ve yiğitlik konuları işlenmiştir.

Dede Korkut hikâyelerinde yer alan mekanlar

Oğuz boyları Orta Asya'da yaşayan en eski Türk topluluklarıdır. Dede Korkut hikayelerinin ortaya çıkışı olan bu boyun destansı hikayeleri detaylı bir şekilde işlenmiştir. Dede Korkut hikayelerinde Kafkasya ve Azerbaycan olayların gerçekleştiği yer olarak metinler de yer almaktadır. Mekanlar ise algılara göre gerçek ve hayal olarak değişiklik göstermektedir.