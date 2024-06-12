Defa Eş Anlamlısı Nedir? Defa Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Defa kelimesi, bir olayın veya durumun kaç kez tekrarlandığını ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Örneğin, bir işin kaç kez yapıldığını belirtmek için "bir defa", "iki defa" gibi ifadeler kullanılır. Bu kelime, zaman ve sayı bildiren birçok cümlede yer alır. Bu yüzden defa eş anlamlısı nedir sorusu çoğunlukla sorulan sorulardandır. Defa kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ise konu hakkında bilgi sahibi olan insanların daha iyi kavramasını ve öğrenmesini sağlar.

Defa Eş Anlamlısı Nedir?

Defa kelimesinin en yaygın yakın anlamlıları arasında kez, sefer, kere ve yineleme kelimeleri bulunur. Bu kelimeler, belirli bağlamlarda "defa" kelimesi yerine kullanılabilir. Ama defa kelimesinin eş anlamlısı kez sözcüğüdür. Her biri, belirli bir nüansa sahip olup, kelimenin kullanımına zenginlik katar.

Defa Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Defa kelimesinin eş anlamlı sözcüğü kez sözcüğüdür ve bu sözcüğün cümle içinde kullanımı inceleyecek olursa eğer: