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Haberler Eğitim Haberleri Defa Eş Anlamlısı Nedir? Defa Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 12.6.2024 10:26 Son Güncelleme: 12.6.2024 10:26

Defa Eş Anlamlısı Nedir? Defa Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçede kelimelerin ve cümlelerin anlamları, sözlük anlamları ve bağlamsal anlamları olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlük anlamları kelimelerin temel anlamlarını ifade eder. Temel anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Defa eş anlamlısı nedir sorusu ise eş anlamlı kelimeler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen insanların sorduğu sorulardandır. Defa kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ise pratik yapmamızı ve daha iyi öğrenmemizi sağlar.

Defa Eş Anlamlısı Nedir? Defa Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Defa kelimesi, bir olayın veya durumun kaç kez tekrarlandığını ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Örneğin, bir işin kaç kez yapıldığını belirtmek için "bir defa", "iki defa" gibi ifadeler kullanılır. Bu kelime, zaman ve sayı bildiren birçok cümlede yer alır. Bu yüzden defa eş anlamlısı nedir sorusu çoğunlukla sorulan sorulardandır. Defa kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ise konu hakkında bilgi sahibi olan insanların daha iyi kavramasını ve öğrenmesini sağlar.

Defa Eş Anlamlısı Nedir?

Defa kelimesinin en yaygın yakın anlamlıları arasında kez, sefer, kere ve yineleme kelimeleri bulunur. Bu kelimeler, belirli bağlamlarda "defa" kelimesi yerine kullanılabilir. Ama defa kelimesinin eş anlamlısı kez sözcüğüdür. Her biri, belirli bir nüansa sahip olup, kelimenin kullanımına zenginlik katar.

Defa Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Defa kelimesinin eş anlamlı sözcüğü kez sözcüğüdür ve bu sözcüğün cümle içinde kullanımı inceleyecek olursa eğer:

  • Buraya kaç kez geldiğini hatırlamıyorum.

  • Bu filmi kaç kez izlediğini söyle bana.

  • Kaç kez denedim ama başaramadım.

  • Kaç kez söylemem gerekiyor?

  • Yurt dışına ilk kez gidişimde çok heyecanlıydım."

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Defa Eş Anlamlısı Nedir? Defa Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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