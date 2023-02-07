Defaatle Ne Demek? Defaatle Nasıl Yazılır, Kökeni Ne, Cümle İçinde Kullanımı Nasıl?

Defaatle ne demek araştırmasında öncelikle Türk Dil Kurumu sözlüklerinden istifade etmeniz gerekir. Defaatle nasıl yazılır konusu da imla kuralları arasında incelemeniz gerekenler arasındadır. Defaatle kökeni ne? Defaaten ne demek sorusunu araştırdığınızda bu kelimenin yaygın kullanılan bir sözcük olduğunu görebilirsiniz. Defaatle cümle içinde kullanımı ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Defaatle Ne Demek?

Eski Türkçe ile yeni Türkçe kelime genişliği açısından birbirinden ayrılır. Geçmiş dönemde kullanılmış fakat yeni Türkçede kendine yer bulamayan çok sayıda kelime vardır. Bu kelimelerden bir kısmı unutulmaya yüz tutmuştur. Bu kelimelerden biri de defaatle sözcüğüdür. Kimi kaynaklarda bu sözcüğün defaaten şeklinde kullanıldığını da görebilirsiniz. Bu kelime daha çok edebi kaynaklarda karşınıza çıkar.

Defaatle kelimesini yaygın kullanan kişiler de vardır. Bu söylem kelimeye alışma ile ilgili bir durumdur. Defaaten, defalarca, çok kez ya da çok kere anlamına gelir. Yinelenen durumlar için bu kelimenin kullanıldığı görülür.

Defaatle ve defaaten sözcükleri aynı anlama sahip kelimelerdir. Türk Dil Kurumu kaynaklarında bu kelimenin anlamı kezler, kereler olarak açıklanmıştır. Kelimenin diğer açıklaması ise defalarca demektir. Bu kelimenin anlamı hemen herkes tarafından bilinir.

Defaatle Nasıl Yazılır?

Defaatle ya da defaaten sözcüğünün özel bir yazma şekli yoktur. Söz konusu kelimeler okunduğu gibi yazılır. Bu kelime günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bir sözcüktür. Kimileri ise bu kelimeyi yaygın olarak kullanmayı tercih eder. Okuduğunuz edebi eserlerde de bu kelimenin sıklıkla kullanıldığına şahit olursunuz.

Defaatle kelimesinin cümle içinde nasıl kullanıldığını da merak edebilirsiniz. Çok defa, çok kere anlamlarında kullanılan bu kelime, cümleye bütünlük kazandıran özelliğe sahiptir. Bu kapsamda kelimenin aşağıdaki şekilde kullanımını baz alabilirsiniz.

Defaatle uyarmama rağmen aynı hataları yapıp duruyor.

Aynı yere defaaten gitmesine rağmen yolu her seferinde karıştırıyor.

İş hayatına farklı bir kulvarda devam etmesi gerektiği defaaten söylenmesine rağmen aynı işte ısrar ediyor.

Yukarıda da görüldüğü gibi defaaten kelimesi, cümleye temel anlam kazandıran bir kelimedir. Bu nedenle kullanımının yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Siz de kurduğunuz cümlelerde defaaten kelimesine yer vererek Türkçenize zenginlik kazandırabilirsiniz.