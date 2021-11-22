Türkçede bazı kelimeler eski Türkçeden türeyerek dilimize geçerken bazıları ise farklı toplumlarla yaşanılan kültür etkileşimlerinden ortaya çıkmıştır. Dil yaşayan bir kültür olduğu için zaman içerisinde değişip, gelişebilir. Bu gelişmeler ise dilin sözcük dağarcığını zenginleştirir. Farklı bir toplumdan dilimize geçen kelimelerden biri de define kelimesidir. Etimolojisi Arapçadan gelen bu kelime hakkında merak edilenleri yazımızda bulabilirsiniz. İşte, Define eş anlamlısı nedir? Define kelimesinin eş anlamlısı hakkında her şey.

Define kelimesinin anlamı

Türkçeye Arapçadan geçen define kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre toprağın alt kısmına gömülen ve saklanan değerli eşyalar ve para olarak tanımlanır. Bu kelimenin ilk kullanımı dafina olarak karşımıza çıkar. Ancak geçmişten günümüze yaşanılan değişimler ile define olarak Türkçede kullanılmaya devam etmektedir.

Define kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede bulunan her kelimenin en az bir eş anlamlı kelimesi vardır. Dilimize Arapçadan geçen define kelimesinin de eş anlamlı kelimesi hazinedir. Bu kelime define kelimesi ile birebir aynı anlamı taşır. Kişiler cümle içerisinde define kelimesi yerine hazine kelimesini kullanarak sözcük dağarcıklarının zengin olduğunu göstermek isteyebilir. Bu yüzden de eş anlamlı kelimelerin araştırmasına sık sık başvurur. Define kelimesi yerine yazılışı kendinden tamamen bağımsız olan hazine kelimesi cümlede herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz.

Define kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Karayip Korsanları filminde define avcı sahneleri dikkat çekiciydi.

Baba toprağında bulduğu defineyi vakit kaybetmeden devlet yetkililerine teslim etti.

Define aramak isteyen ekip uzun arayışlarından sonra eli boş döndü.

Son dönemlerde define arayışları artış gösterdi.

Define kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Define kelimesinin eş anlamlısı olan hazine kelimesi ile kurulabilecek cümle örnekleri şu şekilde yapılır: