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Giriş Tarihi: 9.11.2021 10:16

Defter eş anlamlısı nedir? Defter kelimesinin eş anlamlısı

Defter eş anlamlısı nedir? Defter kelimesinin eş anlamlısı

Türkçe farklı diller ile etkileşime girdiği için kökeni Türkçe olmayan ancak dilimize uyum sağlayarak günlük hayatımızın bir parçası olan kelimeleri barındırır. Bu kelimelerden biri de defterdir. Defter kelimesi Fransızcadan dilimize geçmiş ve orijinal hali difteri olarak bilinmektedir. Defter kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanıldığı gibi deyim olarak da farklı şekillerde kullanılır. Bu kelimenin anlamı ve eş anlamlıları hakkında bilinmesi gereken her şey yazımızda sizlerle.

Kişiler günlük hayatta pek çok kelimeyi duyar. Duydukları bu kelimeleri günlük konuşmalarında kullandıkları gibi anlamlarını da merak eder. Kişiler anlamlarını merak ettikleri kelimeleri internet üzerinden araştırır. Bu araştırmalar sonucunda da kelimelerin doğru kullanımları hakkında bilgi sahibi olur. Anlamı merak edilen bu kelimelerden biri de defterdir. Üzerine yazı yazılmaya ya da çizilmeye yarayan birden fazla kağıttan meydana gelen nesne olarak tanımlanan Defter eş anlamlısı nedir? Defter kelimesinin eş anlamlısı ile hangi cümleler kurulabilir. İşte merak edilen her şey.

Defter kelimesinin anlamı

Üzerinde çizim yapılan ya da resim çizilen, boş kağıtların bir araya gelmesi ile oluşturulan nesneye defter denir. Defter ilk olarak 1920 yılında kullanılmaya başlamıştır. Günlük hayat içinde hemen hemen her an kullanılan defter kelime olarak Türkçe kökenli değildir. Dilimize Fransızcadan geçmiştir. Ancak dilimize uyum sağlayarak en çok kullanılan kelimelerin arasında yer almaktadır.

Defter kelimesinin eş anlamlısı

Üzerinde çizim yapılan ya da resim çizilen, boş kağıtların bir araya gelmesi ile oluşturulan nesne olarak tanımlanan defterin farklı eş anlamları bulunmaktadır. Bunlardan biri parşömen biri de ajandadır. Parşömen dilimize Yunancadan geçmiştir. Genel olarak kağıt anlamı bilinse de aynı zamanda defteri tanımlamak için de kullanılır. Ajanda kelimesi ise dilimize Fransızcadan gelen bir kelimedir. Orjinali de agendadır. Bu iki kelime de doğru kullanım ile cümle içerisinde defter yerine kullanılabilir. Ancak yaygın olarak kullanılmadığı bilinmektedir.

Defter kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

  • Defterin yaprakları o kadar inceydi ki silgi darbesiyle hemen yırtıldı.
  • Onu defterden sildi deyimini kullanarak bir daha onunla görüşmeyeceğini vurguladı.
  • Bu deftere tüm anılarını yazdığı için kaybolmasına çok üzülmüştü.

Defter kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

  • Ajandasında tek bir sayfa bile boş kalmadığı için düzgün not alamamıştı.
  • Ders notları ajandasında yer alıyordu.
  • Parşömen üzerinde yaptığı çizimleri okulda unutmuştu.
  • Tüm hafta yapacağı işleri ajandasına yazdı.

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Defter eş anlamlısı nedir? Defter kelimesinin eş anlamlısı
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