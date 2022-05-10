Defterdar Nedir, Ne İş Yapar? Osmanlı’da Defterdar Görevi, Özellikleri Ve Günümüzdeki Karşılığı

Çok fazla emek isteyen ve bürokrasinin en üst halkalarından biri olan defterdar nedir, ne iş yapar? Günümüzde oldukça cazip bir meslek olan defterdarlık Osmanlı İmparatorluğu zamanlarında da oldukça popüler ve saygın bir meslekti. Osmanlı'da defterdar görevi, özellikleri ve günümüzdeki karşılığı içeriğimizde detaylarıyla mevcuttur.

Defterdar Nedir?

Devlet hazinesinin alacaklarının tahsilatını yapmak ve kamu hizmetlerinin giderleri ile direkt olarak alakadar olan kişiye defterdar denir. Maliye bakanlığı aracılığıyla görevlendirildiği ilin mali işlerini yürüten defterdar oldukça üst düzey bir devlet memurudur. Defterdar, atanmış olduğu ilde maliye bakanlığı tarafından yüksek dereceli bir memur olarak tanımlanır ve bakanlığın il ve ilçe teşkilatının da amirliğindedir.

Defterdar Görevi

Ekonomi ile doğrudan bağlantılı olan, görevi itibariyle oldukça önemli bir konumda bulunup maliye için kilit rol oynayan defterdar görevi aşağıda kısa ve net halde aktarılmıştır.

Hazineye ait olan alacakları tahsil etmek ve kamu hizmetleri için gerekli olan ödemelerin bütçeden yapılmasını sağlamak.

Devletin genel bütçesinde yer alan ödenekten kamu çalışanı, müstahdem ve istihkak sahiplerine gereken ödemelerin yapılmasını sağlamak.

İl içerisinde bulunan bütün ekonomik işlemlerin ilgili olduğu kanun ile mevzuat hükümlerine uyumlu şekilde yürütülmesini sağlamak ve mali işlemleri denetlemek.

Kanuna aykırı davranışlarda bulunanlar hakkında işlem yapmak.

İl bölge merkezi ve ilçelerde görevli olan maliye memurlarının atanmasından sorumlu olmak ve sicillerinin tutturulmasını sağlamak.

Defterdar Görevleri

Defterdar vergilerin düzenli ve yasalara uygun bir biçimde tahsil edilmesini sağlayan memurdur. Maliye bakanlığına bağlı olmakla birlikte atamaları da maliye bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Defterdar olmak isteyenler üniversitelerde ilgili bölümlerden (iktisat ya da işletme) mezun olmalıdırlar.

Defterdar vergilerin düzenli şekilde tahsil edilmesini sağlamak adına muhasebe ve mal müdürlüklerinde görevli olan müdür ve çalışanlara gerekli yönlendirmelerde bulunarak işleyişin doğru ilerlemesini sağlar.

Defterdar Ne Demek?

Defter ve "dar" ekinden meydana gelen defterdar kelimesi, defter tutan ve düzenleyen anlamına gelmektedir. Defterdarın eski adı maliye nazırı olarak bilinmektedir. Defterdarlar bir ilde mali işlere bakan yüksek derecedeki memurlardır. Maliye bakanlığına bağlıdırlar ve atamaları da maliye bakanlığı tarafından gerçekleştirilir.