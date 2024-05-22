Değer Eş Anlamlısı Nedir? Değer Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilde çeşitlilik ve zenginlik sağlayan, cümle içerisinde tekrarı önleyerek daha akıcı bir biçime gelmesini sağlayan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Türkçede pek çok kelimenin eş anlamlı sözcüğü bulunur. Bu kelimelerden biri de değerdir. Değer kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nasıldır anlayabilmek için değer eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtının bilinmesi gerekir.
Bazı kelimelerin bir ya da birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunur. Değer kelimesinin ise tek bir eş anlamlı sözcüğü bulunur. Değer kelimesinin eş anlamlı kelimesi aşağıdaki gibidir:
Kıymet
Eş anlamlı kelimeler, cümle içerisinde kullanıldıklarında anlam bozulmasına neden olmaz. Değer kelimesinin eş anlamı olan sözcüğün cümle içerisinde kullanım örnekleri ise aşağıdaki gibidir.
Ailemizle geçirdiğimiz her an, gerçek değeri anlamamızı sağlar. / Ailemizle geçirdiğimiz her an, gerçek kıymeti anlamamızı sağlar.
Doğanın güzellikleri, insan hayatının asıl değerini hatırlatır. / Doğanın güzellikleri, insan hayatının asıl kıymetini hatırlatır.