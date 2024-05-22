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Haberler Eğitim Haberleri Değer Eş Anlamlısı Nedir? Değer Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 22.5.2024 11:28 Son Güncelleme: 22.5.2024 11:28

Değer Eş Anlamlısı Nedir? Değer Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Herhangi bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçüye ve bir şeyin değdiği karşılığa değer adı verilir. Cümle içinde aynı anlamı taşıyacak şekilde kullanılabilen kelimeler ise eş anlamlı kelimelerdir. Değer kelimesinin de eş anlamlı kelimesi bulunur. Değer eş anlamlısı nedir sorusunu yanıtlayarak, değer kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı hakkında bilgi edinilebilir.

Değer Eş Anlamlısı Nedir? Değer Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilde çeşitlilik ve zenginlik sağlayan, cümle içerisinde tekrarı önleyerek daha akıcı bir biçime gelmesini sağlayan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Türkçede pek çok kelimenin eş anlamlı sözcüğü bulunur. Bu kelimelerden biri de değerdir. Değer kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nasıldır anlayabilmek için değer eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtının bilinmesi gerekir.

Değer Eş Anlamlısı Nedir?

Bazı kelimelerin bir ya da birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunur. Değer kelimesinin ise tek bir eş anlamlı sözcüğü bulunur. Değer kelimesinin eş anlamlı kelimesi aşağıdaki gibidir:

  • Kıymet

Değer Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler, cümle içerisinde kullanıldıklarında anlam bozulmasına neden olmaz. Değer kelimesinin eş anlamı olan sözcüğün cümle içerisinde kullanım örnekleri ise aşağıdaki gibidir.

  • Ailemizle geçirdiğimiz her an, gerçek değeri anlamamızı sağlar. / Ailemizle geçirdiğimiz her an, gerçek kıymeti anlamamızı sağlar.

  • Doğanın güzellikleri, insan hayatının asıl değerini hatırlatır. / Doğanın güzellikleri, insan hayatının asıl kıymetini hatırlatır.

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Değer Eş Anlamlısı Nedir? Değer Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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