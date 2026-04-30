Değerler eğitimi sözle değil davranışla verilir

Bahçeşehir Koleji tarafından düzenlenen "Erken Çocuklukta Aile, Okul ve Değerler Sempozyumu", eğitim dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Sempozyumda okul öncesi eğitimin yalnızca akademik değil, aynı zamanda değer temelli gelişim açısından da kritik olduğu vurgulandı. Sempozyuma katılan Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi İbrahim Taşel, Türkiye'de okul dışında kalan öğrenci oranının yüzde 10-15 seviyesine kadar düştüğünü kaydederek "Hedefimiz okullaşma oranını yüzde 98-100 seviyesine çıkarmak" dedi. Değerler eğitiminin sözle değil, davranışla verilebileceğine dikkat çeken Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, çocukların değerleri tıpkı dil öğrenir gibi yaşayarak kazandığını belirtti.

EĞİTİM SADECE BAŞARI DEĞİL

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de konuşmasında eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını belirterek "Gerçek eğitim, insanı insan yapan değerleri inşa etmektir" dedi. Yücel, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "Erdem-Değer-Eylem" yaklaşımının bu anlayışı güçlendirdiğini ifade etti. Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu da erken çocukluk döneminin bireyin karakterinin şekillendiği en kritik evre olduğuna dikkat çekerek aile ve okulun bu süreçte iki temel rehber olduğunu söyledi. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dr. Özlem Koç ise öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak değil, karakter inşa etmek olduğunu vurgulayarak "Gelecek, değerleriyle dünyaya anlam katan nesiller yetiştiren toplumların olacak" dedi.