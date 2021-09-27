Değerli Eş Anlamlısı Nedir? Değerli Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe kelimelerden biri olan 'değerli' kelimesiniz 1 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu iki kelime birbirlerinin yerine sık sık kullanılmaktadır. Değerli kelimesinin eş anlamlısı da en az değerli kelimesi kadar kullanılmaktadır. Peki değerli kelimesinin eş anlamlısı nedir?

DEĞERLİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Değerli kelimesinin eş anlamlısı olan kelime "kıymetli" kelimesidir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan kıymetli kelimesi ile değerli, cümlede birbirlerinin yerlerine kullanılabilmektir. Aynı anlamı taşıdıkları için anlatım bozukluğu yaşanmaz.

Değerli kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı "valuable" ve "precious" kelimeleridir.

DEĞERLİ KELİMESİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre değerli kelimesinin anlamı şudur:

"Değeri olan ya da değeri yüksek olan, kıymetli, kıymettar."

DEĞERLİ KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Bu pul koleksiyonum benim için çok değerli çünkü hepsini biriktirmek için 26 senemi harcadım.

Hayatımdaki herkes benim için çok değerlidir ama annemin yeri ayrıdır.

Bir eşyayı değerli yapan fiyatı mıdır anlamı mı?

DEĞERLİ EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM