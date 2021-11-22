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Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:40

Değerli eş anlamlısı nedir? Değerli kelimesinin eş anlamlısı

Değerli eş anlamlısı nedir? Değerli kelimesinin eş anlamlısı

Televizyonlardan, gazetelerden ya da sosyal medyadan gün içinde pek çok kelime ile karşı karşıya kalırız. Duyduğumuz ya da okuduğumuz kelimelerin anlamları, kökenleri ve eş anlamlıları ise her zaman merak konusu olmuştur. Bu yüzden kişiler de bu kelimelerin anlamını öğrenmek ve doğru kullanmak için araştırma yapmak isterler. Anlamı araştırılan kelimelerden biri ise değerli kelimesidir. İşte, Değerli eş anlamlısı nedir? Değerli kelimesinin eş anlamlısı hakkında her şey.

Türkçede kelimeler doğru kullanıldığı takdirde anlamlı ve etkili bir ifade kazanmanızı ve çevrenizde dikkat çekmenizi sağlar. Bu yüzden de kişiler günlük hayat içerisinde en çok kullandıkları kelimeleri araştırır. Bu kelimelerden biri olan ve dilimize Arapçadan geçen değerli kelimesi hakkında merak edilenleri yazımızda sizler için bir araya getirdik. Peki, Değerli eş anlamlısı nedir? Değerli kelimesinin eş anlamlısı ile nasıl cümle kurulur. İşte tüm merak edilen soruların cevapları.

Değerli kelimesinin anlamı

Değerli kelimesi gün içinde sıklıkla kullanılan kelimelerden biri olsa da kökeni tam olarak bilinmemektedir. Değerli kelimesinin etimolojisi Arapçadır. Dilimize Arapçadan geçen değerli kelimesinin anlamı ise Türk Dil Kurumu'na göre değerli yüksek olan ya değerli olan soyut ya da somut her şeydir. Değerli kelimesi saygı duyulan ve sevilen kişiler için de sıklıkla tercih edilen bir sıfat olarak Türkçede yer alır.

Değerli kelimesinin eş anlamlısı

Türk Dil Kurumu'na göre değerli yüksek olan ya değerli olan soyut ya da somut her şey olarak tanımlanan değerli kelimesinin bir tane eş anlamlı kelimesi vardır. Bu kelime de kıymetli kelimesidir. Kıymetli kelimesi hem değeri olan eşyalar hem de sevilen ve saygı duyulan kişileri tanımlamak için kullanılır. Cümle içerisinde değerli kelimesi yerine kullanıldığında herhangi ifade ya da anlatım bozukluğuna yol açmaz.

Değerli kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

  • Elmas, dünyanın en değerli madenlerinden biridir.
  • Değerli sözleri ile sevdiklerinin kalbini bir kez daha çaldı.
  • Değerli eşyalarını maddi durumundan dolayı satışa çıkarmak zorunda kaldı.
  • Türkiye'nin her karış toprağının çok değerli olması nedeniyle yatırımlar artıyordu.

Değerli kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

  • Aile yadigarı olan kıymetli kolyeyi satmak zorunda kaldı.
  • Kıymetli toprakları yabancılara satmak vatan için ihanet demekti.
  • Onun için alınan kıymetli hediyeleri kabul etmeyeceğini bildirdi.
  • Büyüklerinin sözleri onun için çok kıymetli, bu yüzden öğütleri kulağına küpe yapardı.

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Değerli eş anlamlısı nedir? Değerli kelimesinin eş anlamlısı
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