Değerli ve Yarı Değerli Taşlar - Doğada Bulunan En Değerli Taş İsimleri Nelerdir?

Değerli ve yarı değerli taşlar içerisinde birçok farklı taş türü bulunur. Bu nedenle de en değerli taşlar nelerdir sorusuna çok popüler olan taşlarla yanıt vermek gerekir. Değerli taşlar kullanıldıkları alanlara göre farklı özellikler taşırlar. Bununla birlikte doğada farklı yerlerde bulunurlar. Değerli taşlar psikolojik ve ruhsal açıdan da önemli özelliklere sahiptir. Doğada bulunan en değerli taş isimleri nelerdir sorunun yanıtını paylaştık.

Değerli ve Yarı Değerli Taşlar

Değerli taşlar takı sektörünün en vazgeçilmez malzemeleri arasında yer alır. Doğada nadiren bulunan bu taşlar son derece güzel görünüme sahip taşlardır. Aynı zamanda işlenmiş halleri ile takılara hayat vermektedir. Değerli taşlar yanında yarı değerli olarak kabul edilen taşlar da bulunur. Değerli taşlar arasında ilk sıralarda gelenler ise şunlardır:

Elmas

Zümrüt

Yakut

Topaz

Taşlarıdır. Bu taşlar dünya üzerinde çok nadir olarak bulunur. Bu nedenle de takı sektöründe tercih edilirler.

Yarı Değerli Taşlar Nelerdir?

Yarı değerli taşlar arasında da birçok farklı taş türü bulunur. Bu taşlar aynı zamanda çeşitli sorunlara iyi geldiğine de inanılan taşlardır. Yarı değerli taşlar arasında en bilinen taşlar şunlardır:

Ametist: Eflatun renkli bir taştır. Mor ve menekşe renginin de tonlarında olabilir. Göz boncuğu anlamına gelir. Stres ve migren gibi sorunlar için kullanılır.

Akuamarin: Yarı kıymetli taşlardan biri olan bu taşlar şeffaf ve silikatlı bir türdür. Aynı zamanda hagzagonal sistemlerde kristalleşen yapısı ile öne çıkar.

Oniks: Siya ya da gri renklerde olan bu taşlar cam kadar parlak bir görünüme sahiptir. Sertlik derecesi ise 7'dir.

Kaplangözü: Silika ve demir oksit elementlerinin birleşmesi ile oluşan bir taş türüdür. Dayanıklı ve doğal formu ile öne çıkar. Asimetrik desenleri sıcak renkleri bulunur.

Bunların yanında kalsedon, malakit, akik taşı gibi yarı değerli taşlar da önemli yere sahiptir. Özellikle akik taşı estetik güzelliği ile öne çıkarken yaydığı enerji için de ilgi duyulan taşlar arasındadır. Malakit taşı ise yeşilin farklı tonlarını barındıran bir taştır. Doğal bakır karbonat kristalidir.