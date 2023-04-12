Değişiklik Bulmacada Nedir? Bulmacada Değişiklik Ne Demek, Cevabı ve Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Değişiklik bulmacada nedir bulmaca çözmeyi seven ilgili vatandaşların karşısına çıkan ve merak ettikleri bir sorudur. Birden fazla cevabı bulunan bu kelime öz Türkçe bir sözcüktür. En kısa cevabı 5 harfli ve en uzun cevabı 8 harfli olan bu kelimenin toplamda 5 tane yanıtı bulunmaktadır. Sizler için bulmacada değişiklik kelimesine dair tüm cevapları derledik. Sizler için derlediğimiz değişiklik kelimesinin Cevabı ve Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Bulmacada Değişiklik Ne demek, Eş Anlamı ve Cevabı

Değişiklik kelimesi öz Türkçe olmakla beraber farklılık, bir bütünün parçasının değişme durumu, değişik olma durumu anlamlarına gelmektedir. Bulmacada sık sık karşımıza çıkan bu kelimenin eş anlamı "tadil" dir. Bulmacada "değişiklik" kelimesinin cevapları aşağıda yer almaktadır:

Bulmacada Değişiklik Kelimesinin 5 Harfli Cevabı: Tadil

Bulmacada Değişiklik Kelimesinin 7 Harfli Cevapları: Dönüşüm, Tadilat

Bulmacada Değişiklik Kelimesinin 8 Harfli Cevapları: İstihale, Başkalık

Tadil kelimesi Arapça dilinden gelmiş ve Arapça kökenli bir sözcüktür. Düzeltme ve dengeleme anlamlarına gelmektedir. Bir diğer Arapça kökenli olan sözcük ise "tadilat" dır. Değişiklikler, değiştirmeler anlamına gelmektedir. Değişiklik kelimesinin bulmacadaki diğer cevabı ise dönüşümdür. Olduğundan başka bir biçime anlamına gelmektedir. Bulmacada 8 harfli cevaplardan birsi olan istihale kelimesi Arapça kökenli eskimiş bir kelimedir. Biçim değiştirme anlamına gelmektedir. Bulmacada 8 harfli cevaplardan sonuncusu olan başkalık kelimesi alışana benzememe anlamına gelmektedir.