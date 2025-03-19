Degrade Ne Demek? Sözlükte Degrade Etmek Ne Anlama Gelir?

Her toplum bir başka toplum ile etkileşim halindedir. Bu da pek çok alanda toplumların birbirinden farklı kültür öğeleri almalarına anlamına gelir ki kelimeler durumun en güzel örneğidir. Zira her dilde başka bir dilden kelimelerin bulunduğu gözlenebilir. Türkçeye de birçok kelime farklı dillerden girmiştir. Örneğin "degrade" kelimesi. Fransızca kökenli olan degrade ne demek ve sözlükte degrade etmek ne anlama gelir merak edilmektedir.

Degrade Ne Demek?

"Degrade" kelimesi Fransızcadan Türkçeye geçmiş bir sözcüktür. Bu sözcüğün anlamları şu şekilde sıralanabilir:

Derece derece azalan ya da artan renk tonu: Bir rengin tonlarının kademeli olarak açık ya da koyu hale gelmesi durumuna degrade denir. Örneğin "Duvarın boyasında mavi rengin degrade geçişleri kullanılmıştı." Rütbesini düşürmek: Bir kişinin makam ya da mevkiinin indirilmesi. Örneğin "Disiplin suçu nedeniyle subayın rütbesi degrade edildi."

"Degrade" kelimesi özellikle görsel sanatlar, tasarım ve moda alanlarında sıkça kullanılır. Renk geçişlerinin kademeli olarak düzenlenmesi estetik bir görünüm sağlar. Ayrıca askeri terminolojide de rütbe düşürme anlamını taşır.

Degrade Etmek Ne Anlama Gelir?

"Degrade etmek" ifadesi "degrade" kelimesinin fiil formudur ve şu anlamlara gelir:

Rütbe düşürmek: Bir kişinin makamını ya da mevkiini indirmek. Örneğin, "Komutan, disiplinsiz davranışları nedeniyle askeri degrade etti."

Aşağılamak, küçük düşürmek: Birini değersiz ya da önemsiz göstermek. Örneğin "Toplantıda meslektaşını degrade etmek hoş bir davranış değildi."

Bu ifadeler hem resmi hem de günlük dilde kullanılabilir ve kişinin statüsünü veya itibarını azaltma anlamı taşır.