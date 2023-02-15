Dehliz Ne Demek? Farsça Dehliz Ne Anlama Gelir, Türkçesi Nedir?

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Dehliz Ne Demek?

Dehliz Farsça kökenli bir sözcüktür. Zaman içerisinde bu kelime Türkçeye geçmiştir. Dehliz en temel anlamı ile üzeri kapalı olan bir çeşit geçit demektir. TDK kaynaklarında da bu kelimenin anlamına yer verilmiştir. Bu kaynaklarda dehliz, uzun, dar ve üstü kapalı olan bir tür geçit olarak tanımlanmıştır. Bazı kaynaklarda ise dehliz kelimesi "küçük testi" olarak da ifade edilir. Bu kelime daha çok coğrafi bilimlerle ilgili terimler içeren sözlüklerde geçer.

Dehliz Nedir?

Dehliz kelimesinin daha çok "dehliz gibi" şeklinde kullanıldığı görülür. Bu kelime, dehlizlerin durumuna atıfta bulunarak kullanımı ifade eder. Dehliz gibi uzun olmakla birlikte dar anlamına gelir. Dehlizlerinde kelimesinin kullanımına da Türk dil yapısında rastlayabilirsiniz. Bu kelime de belirsizliği ifade etmek için kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılmayan kelimeler cümle yapılarına derinlik kazandırır. Bu sayede Türkçenin doğru kullanımına da katkı sağlamış olursunuz. Dehliz, dehliz gibi ya da dehlizlerinde kelimeleri cümle yapılarını ve anlamlarını güçlendirecektir.