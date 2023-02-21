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Giriş Tarihi: 21.2.2023 10:43 Son Güncelleme: 21.2.2023 10:43

Dehr Ne Demek? Dehr Kelimesinin Anlamı Nedir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Dehr ne demek konusu son dönemlerde birçok kişinin araştırdığı konulardan biridir. Bu sözcük günlük konuşmalardan ziyade daha çok makale veya yazılarda geçmektedir. Birçok kişi dehr sözcüğünün ne anlama geldiğini ve hangi kökene ait olduğunu merak etmektedir. Peki, dehr ne demek? Dehr kelimesinin anlamı nedir, cümle içinde kullanımı nasıldır? Konuyla ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılar yazımızın devamında.

Dehr Ne Demek? Dehr Kelimesinin Anlamı Nedir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Dehr kelimesi gündelik konuşmalarda çok fazla karşılaşmadığımız kelimelerden biridir. Sıklıkla tarihi eserlerde veya tarihi kitaplarda bu kelimeye yer verilmektedir. Bu yazımızda sizler için dehr ne demek, dehr kelimesinin anlamı nedir, cümle içinde kullanımı nasıldır gibi soruların yanıtlarını paylaştık.

Dehr Ne Demek?

Dehr sözcüğü Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapça dhr kökünden gelen "dahr" kelimesinden çevrilmiş ve ardından Osmanlıca diline geçmiştir. Son dönemlerde bu kelimeyi duyan pek çok kişi dehr ne demek, dehr nedir diye araştırma yapmaktadır. Dehr kelimesi Osmanlı zamanında çok yaygın kullanılan kelimelerden biridir. Osmanlıca bir sözcük olduğundan günümüzde çok fazla kullanılan kelimeler arasında değildir.

Dehr kelimesinin Türkçesi ne diye merak eden birçok kişi mevcuttur. Derh sözcüğünün Türkçe karşılığı olarak pek çok manası bulunmaktadır. Bu manalar şu şekildedir:

  • Çok uzun zaman
  • Bin senelik zaman
  • Ebedi zaman
  • Dünyanın başlangıcından sonuna kadar olan zaman

Arapçada Dehre Dalmak Ne Demek?

Arapçada dehr sözcüğü "zaman, çağ, devir" manalarını taşımaktadır. Bu kelime aynı zamanda Ku'ran-ı Kerim'de de geçmektedir. Dehre dalmak ifadesi ise "zamana dalmak, zamana kapılıp gitmek" anlamlarına gelmektedir. Bu ifadede geçen dehre sözcüğü zamanı işaret etmektedir.

Dehr Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Dehr sözcüğünün manasını tam olarak kavrayabilmek için cümle içinde kullanımı en doğru yöntemdir. Dehr kelimesinin içinde geçtiği bazı örnek cümleler şöyledir:

  • Herkes bu fani dünyada dehre dalıp gidiyordu.
  • Dehre sövmek çok günahtır. Çünkü dehrin kendisi Allah'tır.
  • Ölmek ve yaşamak yalnızca dehre bağlıdır.

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Dehr Ne Demek? Dehr Kelimesinin Anlamı Nedir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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