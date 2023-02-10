Karışımları birbirinden ayırmak için pek çok yöntem kullanılmaktadır. Dekantasyon da kimya biliminde kullanılan bir ayrıştırma yöntemidir. Diğer yöntemlerin adı ise flotasyon ve santifürüjleme olarak bilinir. Dekantasyon ile ilgili sizler için şu soruların cevaplarını derledik; dekantasyon nedir, dekantasyon ne demek, dekantasyon örnekleri, dekantasyon diğer adı ne?

Dekantasyon Nedir? Dekantasyon İşlemi Ne Demek, Örnekleri Neler?

Dekantasyon yöntemi kimya biliminde kullanılan bir ayrıştırma yöntemi olarak bilinir. Dekantasyon ile ayrıştırma yapılabilmesi için önce çökelmenin gerçekleşmiş olması gerekir. Karışımlarda çökelme işlemine sedimantasyon adı verilir, üstteki maddenin yüzdürülmesi işlemine ise flotasyon adı verilir. Dekantasyon işlemi sıvının dibine çökmüş olan bir katı olduğunda, üstte bulunan sıvının başka bir kaba aktarılması işlemidir. Bir nevi aktarma işlemi de diyebiliriz. Bu işlem iki madde arasındaki yoğunluk farkına göre gerçekleştirilir. Yoğunluk farkı ile ayırma yöntemlerindendir. Çökeltinin gerçekleşmesi için iki madde arasında yoğunluk farkı olmalıdır. Bu işlemin heterojen karışımlarda kullanıldığını söylemek mümkün.

Örnekler: En basit örneklerden biri kum ev su örneğidir. Suyun içine kum döküldüğünde kum taneleri belli bir süre sonra çökelerek suyun dibine iner. Çökelme işlemi tamamlandıktan sonra kumu suyun içinde hareket ettirmeden suyu başka bir kaba hafifçe dökme işlemine dekantasyon denir. Bu aktarımı yaparken çok dikkatli olmak gerekir. Sonucunda ise dipte yine su kalabilir fakat aşamalı olarak yapıldığında saf suyun kumdan ayrılması sağlanır. Ancak ne kadar dikkatli ve aşamalı bir şekilde yapılsa da şunu bilmek gerekir, suyun içerisinde mikro kumlar kalır. Bu nedenle de dekantasyon işlemi %100 verimli bir işlem değildir.