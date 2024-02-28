Delesyon Nedir? Tıpta Delesyon Ne Anlama Gelir, Nelere Sebep Olur?

Tıp, diğer bilim dalları içinde insan vücudunu anlayıp çözümlemeye çalışan bir bilim dalıdır. İnsan anatomisinin birden fazla konu alanı bulunurken birden fazla alt başlıkları vardır. Bu alt başlıkları içinde ise yine birden fazla kavram yer alırken bu kavramlar içerdiği tanım ve açıklamalar bakımından farklı bilgiler içermektedir. Bu kavramlar içinde delesyon da yer almaktadır. Peki delesyon nedir ve tıpta delesyon ne anlama gelir, tanım olarak ele alındığında karşımıza nelere sebep olur bilgisi ile çıkmaktadır.

Delesyon Nedir?

Delesyon, tıpta genetik alanında ele alınan kavramlardan biridir. Genetik bir kromozomun bir parçasının kopması ve bu parçanın kaybolması ile meydana gelen kromozom anomallerindendir. Kromozomdan kopan parçadan genler kaybolur yani eksilir. Bu durum canlı vücudunda ciddi hastalıklara neden olmaktadır.

Tıpta Delesyon Ne Anlama Gelir ve Nelere Sebep Olur?

Delesyon, tıpta genler ve kromozomlar açısından bir kusur ve eksiklik olarak görülmektedir. Delesyon sonucunda canlı vücudunda hasar meydana geldiği için bir hastalık nedeni olarak görülmektedir. Delesyon bir kromozom parçasının kırılma sonucunda kaybolmasıdır ve bu durum canlı vücudunda dengesizliklere yol açmaktadır.

Delesyonun yol açtığı sonuçlar ise şunlardır: