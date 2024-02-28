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Giriş Tarihi: 28.2.2024 11:34 Son Güncelleme: 28.2.2024 11:34

Delesyon Nedir? Tıpta Delesyon Ne Anlama Gelir, Nelere Sebep Olur?

Biyoloji, canlı bilimi demektir. Canlıların hem yapısal hem de fonksiyonel bünyesini ele alan biyoloji canlılara ait hemen hemen bütün kavramları inceler, deney yapar ve bunlara açıklık getirecek metotlar üretir. Üretilen bu metotlar ise berberinde farklı kavramları beraberinde getirir. Bu kavramlar arasında kromozom havuzunda yer alan delesyon da bulunmaktadır. Tanım olarak delesyon nedir, tıp alanında açıklanırken tıpta delesyon ne anlama gelir ve nelere sebep olur soruları da tıp konusu bağlamında ele alınmaktadır.

Delesyon Nedir? Tıpta Delesyon Ne Anlama Gelir, Nelere Sebep Olur?

Tıp, diğer bilim dalları içinde insan vücudunu anlayıp çözümlemeye çalışan bir bilim dalıdır. İnsan anatomisinin birden fazla konu alanı bulunurken birden fazla alt başlıkları vardır. Bu alt başlıkları içinde ise yine birden fazla kavram yer alırken bu kavramlar içerdiği tanım ve açıklamalar bakımından farklı bilgiler içermektedir. Bu kavramlar içinde delesyon da yer almaktadır. Peki delesyon nedir ve tıpta delesyon ne anlama gelir, tanım olarak ele alındığında karşımıza nelere sebep olur bilgisi ile çıkmaktadır.

Delesyon Nedir?

Delesyon, tıpta genetik alanında ele alınan kavramlardan biridir. Genetik bir kromozomun bir parçasının kopması ve bu parçanın kaybolması ile meydana gelen kromozom anomallerindendir. Kromozomdan kopan parçadan genler kaybolur yani eksilir. Bu durum canlı vücudunda ciddi hastalıklara neden olmaktadır.

Tıpta Delesyon Ne Anlama Gelir ve Nelere Sebep Olur?

Delesyon, tıpta genler ve kromozomlar açısından bir kusur ve eksiklik olarak görülmektedir. Delesyon sonucunda canlı vücudunda hasar meydana geldiği için bir hastalık nedeni olarak görülmektedir. Delesyon bir kromozom parçasının kırılma sonucunda kaybolmasıdır ve bu durum canlı vücudunda dengesizliklere yol açmaktadır.

Delesyonun yol açtığı sonuçlar ise şunlardır:

  • Kopan parça asla başka bir kromozoma bağlanmaz ve yok olur.
  • Kromozom hücre bölünmesine katılamaz. Bunun nedeni kromozomun artık sentomerleri yoktur.
  • Sitoplazma içinde kalan kromozom parçası ise enzimlerin etkisi ile kendisi oluşturan ana birimlere kadar parçalanarak kaybolur.
  • Kopan hücre diploid ise kaybolan genlerin kardeş kromozomları fenotip üzerinde değişime neden olur. Eğer gen parçaları büyükse gen dengesi bozulur ve ölüm meydana gelir.

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Delesyon Nedir? Tıpta Delesyon Ne Anlama Gelir, Nelere Sebep Olur?
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