Deliktaş Mağarası Nerede, Nasıl Gidilir? Bursa Deliktaş Mağarası Derinliği, Tarihi ve Özellikleri

Mağaralar doğanın gücünü ve güzelliğini, insanlık tarihinin derin izlerini ve kültürel mirasımızın değerli parçalarını temsil eder. Bu benzersiz oluşumlar, geçmişimizi anlamamıza yardımcı olurken, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılacak önemli bir miras olarak korunmaları gerekmektedir. Deliktaş Mağarası nerede, nasıl gidilir gibi sorular mağara hakkında daha net bilgilere sahip olmamızı sağlar. Bursa Deliktaş Mağarası derinliği, tarihi ve özellikleri mağaranın bir miras olduğunu gözler önüne serer.

Deliktaş Mağarası Nerede, Nasıl Gidilir?

Deliktaş Mağarası Türkiye'nin Marmara Bölgesinde yer alan Bursa ilinde yer almaktadır. Bursa ilinin Nilüfer ilçesin de bulunan mağara birçok ziyaretçi tarafından ziyaret edilmektedir. Bursa merkezden Çekirge Caddesi ve Demirci köyü yolu üzerinden şahsi aracınızla ulaşabilirsiniz. Ayrıca E881 üzerinden de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Bursa Deliktaş Mağarası Derinliği, Tarihi ve Özellikleri

Mağaranın içi yatay fiziki uzanım sergiliyor. Mağaranın uzunluğu 40-50 metre kadardır.

Mağaranın özelliklerini maddeleyecek olursak eğer:

- Mağara aktiftir.

- Su giriş-çıkışı vardır.

- Sarkıt, sütun , akma taşı ,dikit ,bayrak, perde traverten, soda çubuğu niteliğinde oluşumlara rastlanmamıştır.

- Hava akımı var, gaz kokusu yoktur.

- Biyoloik bulguya rastlanmamıştır.

- Yosunlanma, yapraklı bitki, diğer flora bulgusuna rastlanmamıştır.

-Arkeolojik bulguya rastlanmamıştır.

- Mağarada tahribat gözlemlenmemiştir.

-578 metre rakımda bulunmaktadır.