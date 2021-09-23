Delil Eş Anlamlısı Nedir? Delil Kelimesinin Eş Anlamlısı

Delil eş anlamlısı da kendisi gibi gündelik hayatımızda karşımıza çıkan bir kelimedir. Eş anlam aynı zamanda anlamdaş demektir. Yazılışı farklı ama anlamı aynı olan bu kelimeler 'anlamdaş' olarak da nitelendirilebilir. Cümlelerde birbirinin yerine de kullanılabilen bu sözcükleri öğrenmek kelime dağarcığımızı genişletebilir. Peki delilin eş anlamlısı nedir?

DELİL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Delil kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel sözlüğe göre eş anlamlısı bir tanedir. "Kanıt" kelimesi delil kelimesinin eş anlamlısıdır. "Kanıt" kelimesi de eş anlamlısı delil kadar çok kullanılmaktadır.

Delil kelimesinin İngilizce'de karşılığı ise 'evidence' ve 'proof' kelimeleridir.

DELİL KELİMESİNİN ANLAMI

Arapça'da "yol göstermek" anlamına gelen 'delalet' kökünden gelen 'delil' kelimesi "yol gösteren, doğru sonuca götüren" anlamına gelmektedir.

DELİL KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

"Elde hiçbir delil olmadığı için serbest bırakıldı." - Sait Faik

Onu suçlamak için elimizde yeterli delil yok.

Olay tanığı olmadığı için delil toplanması gerekiyor.

DELİLİN EŞ ANLAMLISI KANIT KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Delil kelimesinin eş anlamlısı olan kanıt kelimesine örnek olarak da aşağıdaki cümleler verilebilir: