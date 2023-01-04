Demdeme Zemzeme Tartışması Nedir? Edebiyatta Zemzeme Demdeme Olayı Kimler Arasında Oldu ve Ne Zaman Yaşandı?

Demdeme Zemzeme tartışması nedir sorusuna yanıt vermek gerekir ise bu sorun edebiyatta yeni ve eski çatışması olarak bir tanımlama yapılabilir. Her dönem edebiyatta farklı gelişmelerin yaşanması eskiye bağlı olan edebiyatçılarla ufak da olsa çeşitli çatışmalar ortaya çıkarabilmektedir. Demdeme Zemzeme tartışması da bundan çıkar. Edebiyatta Zemzeme Demdeme olayı kimler arasında oldu ve ne zaman yaşandı sorularının yanıtlarını paylaştık.

Demdeme Zemzeme Tartışması Nedir?

Tanzimat ilanı ile birlikte edebiyat alanında da birtakım yenilikler ortaya çıkmıştır. Bu dönemde en çok dikkati çeken konulardan birisi de eski yeni tartışmasıdır. Muallim Naci, bu dönemde batıyı taklit eden ve batılı yazanları sürekli olarak eleştirmiştir. Bu durum da Recaizade Mahmut Ekrem ile ekibini karşısına almasına neden olmuştur. Recai'nin ekibinde yer alan isimler arasında Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin gibi isimler de bulunmaktadır. Bu nedenle de Recaizade Mahmut Ekrem belirli aralıklarla 3 ciltlik Zemzeme eserini yazmıştır.

Asıl tartışma da Recaizade Mahmut Ekrem'in Zemzeme eserini yayınlaması ile çıkar. Bu esere karşılık olarak da Muallim Naci Demdeme eserini yazar ve yayınlar. Recaizade de bu eserdeki şiirleri, yalnızca estetiği ön planda tuttuğu için oldukça sert bir şekilde eleştirir. Bu tartışmada kilit soru ise yenilikten katsın ne olduğudur.

Demdeme Zemzeme Nedir?

Demdeme Zemzeme tartışmasını tam olarak anlayabilmek için kelimelerin sözlük anlamlarına bakmak gerekir. Zemzeme şırıltı mecazi olarak ise nağmeli ve uyumlu anlamlarına gelen bir kelimedir. Demdeme ise hoşa gitmeyen sözler ya da hiddetli gürültülü ses olarak sözlük anlamlarına sahiptir.

Uzun yıllar edebiyat çevreleri kafiyenin göz için mi yoksa kulak için mi olduğu üzerinde durmuştur. Eskiyi savunanlar kafiyenin göz için olduğunu savunurken yenilik taraftarı olanlar kafiyenin kulak için olduğu üzerinde dururlar. Bu tartışma yıllarca sürer ve çok farklı boyutlara ulaşır.

Demdeme Zemzeme Tartışması Kimler Arasında Oldu?

Demdeme Zemzeme tartışmasına taraf olan kişiler Recaizade Mahmut Ekrem ile Muallim Naci'dir. Zemzeme eseri Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılmıştır. Demdeme eseri ise Muallim Naci tarafından kaleme alınmış eserdir.