Demek Ki Nasıl Yazılır? TDK Demekki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Demek ki sözcüğünün incelenmesinde TDK kaynakları sizlere yol gösterecektir. Demek ki nasıl yazılır sorusunun yanı sıra kelimenin anlamı ile ilgili de TDK sözlüğünden istifade edebilirsiniz. Dilerseniz internet ortamından yararlanarak da konunun ayrıntılarını öğrenmeniz mümkündür. TDK demekki doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusu gibi merak edilen soruların cevaplarını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Demek Ki Nasıl Yazılır?

Demek ki kelimesi özellikle konuşma dilinde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. İki cümleyi birbirine bağlarken bu kelimenin etkili gücünden istifade edilebilir. Söz konusu kullanım ile ilgili tereddüt yaşanan öncelikli husus da kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması hususundadır. Demek ki kelimesi ayrı yazılması gereken bir kelimedir. Burada kullanılan "ki" eki bağlaç görevindedir. Bu nedenle ayrı yazımı uygundur.

Demek ki – doğru kullanım

Demekki – yanlış kullanım

TDK Demekki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

TDK sözlüğünde demek ki kelimesinin kullanımı konusu açıklanmıştır. Türkçemizde kullanılan tüm kelimeler için TDK sözlüğü esastır. Demek ki kelimesi burada da ayrı yazılmıştır. Kelimenin kullanımı ile ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.