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Giriş Tarihi: 23.3.2023 10:05 Son Güncelleme: 23.3.2023 10:05

Demek Ki Nasıl Yazılır? TDK Demekki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçede bağlaçların doğru şekilde kullanılması, cümlenin anlam bütünlüğü için çok önemlidir. Yaygın kullanılan kelimeler arasında “demek ki” sözcüğü önemli bir yere sahiptir. Demek ki nasıl yazılır sorusu da burada akla gelen sorulardan biridir. Kelimenin kullanımı ile ilgili en çok merak edilen, demek ki kelimesinin ayrı ya da bitişik yazımıdır. TDK demekki doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı konusunu sizler için inceledik.

Demek Ki Nasıl Yazılır? TDK Demekki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Demek ki sözcüğünün incelenmesinde TDK kaynakları sizlere yol gösterecektir. Demek ki nasıl yazılır sorusunun yanı sıra kelimenin anlamı ile ilgili de TDK sözlüğünden istifade edebilirsiniz. Dilerseniz internet ortamından yararlanarak da konunun ayrıntılarını öğrenmeniz mümkündür. TDK demekki doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusu gibi merak edilen soruların cevaplarını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Demek Ki Nasıl Yazılır?

Demek ki kelimesi özellikle konuşma dilinde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. İki cümleyi birbirine bağlarken bu kelimenin etkili gücünden istifade edilebilir. Söz konusu kullanım ile ilgili tereddüt yaşanan öncelikli husus da kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması hususundadır. Demek ki kelimesi ayrı yazılması gereken bir kelimedir. Burada kullanılan "ki" eki bağlaç görevindedir. Bu nedenle ayrı yazımı uygundur.

  • Demek ki – doğru kullanım
  • Demekki – yanlış kullanım

TDK Demekki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

TDK sözlüğünde demek ki kelimesinin kullanımı konusu açıklanmıştır. Türkçemizde kullanılan tüm kelimeler için TDK sözlüğü esastır. Demek ki kelimesi burada da ayrı yazılmıştır. Kelimenin kullanımı ile ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.

  • Demek ki hayat o kadar kolay değilmiş.
  • Demek ki insanın kendini anlayan bir dosta ihtiyacı varmış.
  • Demek ki birinin dostun olup olmadığını anlamak için onunla yolculuğa çıkmak gerekiyormuş.
  • Demek ki kazanmak için çalışmak gerekiyormuş.

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Demek Ki Nasıl Yazılır? TDK Demekki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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