Demir Özkütlesi Nedir? Demirin Yoğunluğu ve Özkütlesi Kaçtır, Nasıl Hesaplanır?

Latincede Ferrum olarak adlandırılan ve simgesi Fe olan demir kimyasal bir elementtir. Bu kimyasal elementin metaller grubuna dahil olduğu ve saf haliyle metalik gri renkte olduğu söylenmelidir. Özkütlesi yaygın olarak araştırılan bu kimyasal elementin periyodik tablonun 8. grubunda bulunduğu belirtilebilir. Yoğunluk hesaplama formülüne gerekli olan değerler yazıldığında ise demir özkütlesi nedir, yoğunluğu kaçtır gibi soruların yanıtlarına ulaşılabilir.

Demir Özkütlesi Nedir?

Simgesi Fe iken Latince Ferrum sözcüğünden gelen demir periyodik tablonun 8. grubunda yer alır. Bu kimyasal elementin atom numarasının 26 olduğu bilinir. Demirin metaller arasında yer aldığı ve Dünya'daki en yaygın olarak bulunan element olduğu da söylenmelidir. Saf haliyle metalik gri renkli bir görünümü olan bu elemente yönelik olarak sıklıkla yanıt aranan soru ise "Demirin yoğunluğu ve özkütlesi kaçtır?" şeklindedir. Bu bağlamda ilk olarak yoğunluk ve özkütle sözcüklerinin aynı şeyi ifade ettiği açıklanmalıdır. Yani demirin özkütlesi ile yoğunluğu aynıdır. Ele alınan bu kimyasal elementin yoğunluğu ise 7,86 g/cm³ olarak belirtilebilir. Buna ek olarak demirin sıvı halindeki yoğunluğu da 6.98 g/cm³ olarak bilinir.

Demirin Özkütlesi Nasıl Hesaplanır?

Dünya üzerinde en yaygın olarak bulunan element şeklinde nitelendirilen demirin yoğunluğu 7,86 g/ cm³ şeklindedir. Bu kimyasal elementin yoğunluğunun nasıl hesaplanabildiği ise özkütle hesaplama formülüyle açıklanmalıdır. Demirin özkütlesinin hesaplanabilmesi için bilinmesi gereken temel değerler ve uygulanması gereken formül şu şekildedir: