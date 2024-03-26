Demir Perde Tabirini İlk Kez Kullanan Devlet Adamı Kimdir? Demir Perde Adını Kullanan İlk Devlet Adamı Kimdir?

Demir Perde, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'yı ikiye bölen ideolojik ve siyasi bir sınır hattına verilen isimdir. Doğu tarafında Sovyetler Birliği ve onun müttefikleri olan komünist ülkeler, batı tarafında ise ABD ve onun müttefikleri olan kapitalist ülkeler yer alıyordu. Özellikle dünya tarihi ile ilgilenenlerin Demir perde tabirini ilk kez kullanan devlet adamı kimdir ya da demir perde adını kullanan ilk devlet adamı kimdir gibi konuları bilmesi oldukça önemlidir.

Demir Perde Tabirini İlk Kez Kullanan Devlet Adamı Kimdir?

Demir Perde tabirini ilk kez kullanan devlet adamı, 5 Mart 1946 tarihinde ABD'nin Missouri eyaletindeki Fulton kentindeki Westminster Koleji'nde bir konferansta konuşma yapan Winston Churchill'dir. Churchill, bu konuşmasında Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa'daki nüfuzunu ve komünist rejimi eleştirmiş ve Avrupa'yı ikiye bölen bir "demir perde"den bahsetmiştir.

Demir Perde'nin etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Avrupa'yı ikiye böldü ve gergin bir atmosfere yol açtı.

Birçok ailenin ve arkadaşın ayrılmasına neden oldu.

Soğuk Savaş'ın başlamasına ve devam etmesine katkıda bulundu.

1989 yılında yıkılmasıyla Avrupa'nın yeniden birleşmesine yol açtı.

Demir Perde Adını Kullanan İlk Devlet Adamı Kimdir?

Churchill'in bu sözleri, Soğuk Savaş'ın başlangıcını simgeleyen önemli bir olay olarak kabul edilir.

Demir Perde terimi, Churchill'den önce de kullanılmış olsa da, onun bu konuşmasından sonra yaygınlaşmış ve Soğuk Savaş döneminde Doğu Avrupa'daki komünist ülkeleri tanımlamak için kullanılmıştır.