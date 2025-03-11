Demiryolu Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Demir Yolu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dil, toplumların geliştirdiği teknolojileri ve yaşam biçimlerini yansıtma biçimlerinden biridir. Yeni bir ulaşım sistemi ya da keşif, zamanla dile yerleşerek günlük konuşma içinde yaygın kullanılan terimlere dönüşebilir. Ancak, bazı terimler halk arasında yanlış öğrenilerek farklı biçimlerde yazılabilir. Demiryolu nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorular kelimenin yazımında yapılan yanlışları düzeltmek ve doğru biçimini kullanmak isteyenler tarafından araştırılmaktadır.

Demiryolu Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "demiryolu" kelimesi bitişik yazılmalıdır. "Demir yolu" şeklindeki ayrı yazım hatalı kabul edilmektedir.

Bu kelimenin bitişik yazılmasının temel sebeplerinden biri, zaman içerisinde bir kavram haline gelmiş olmasıdır. "Demir" ve "yol" kelimeleri, ayrı ayrı kullanıldığında farklı anlamlar taşır. Ancak "demiryolu" kelimesi, raylı ulaşım sistemini ifade eden kalıplaşmış bir terimdir. Bu nedenle, ayrı yazıldığında anlam bütünlüğü bozulur ve yanlış bir kullanım ortaya çıkar.

TDK'ye Göre Demir Yolu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "Demiryolu" kelimesi bitişik yazılmalıdır. "Demir yolu" şeklindeki kullanım ise hatalı kabul edilmektedir.

Türkçede bazı kelimeler, iki ayrı kelimenin birleşerek yeni bir anlam kazanması sonucunda bitişik yazılır. "Demiryolu" da demirden yapılan bir yol olmaktan öte, özel bir ulaşım türünü ifade eden bir terim olduğu için bitişik yazılmalıdır.