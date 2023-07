Demokritos Kimdir? Demokritos Varlık Anlayışı ve Felsefi Görüşleri

Demokritos kimdir diye merak edenler için o, yaşamın içinde gerçekleşen her olayın belli bir yasaya göre meydana geldiğini ve bunların olması için dışarıdan bir güce ihtiyaç olmadığını savunan bir filozoftur. Her şeyin kaynağının atomlar olduğu görüşünde olan Demokritos'a göre varlık nedir sorusuna, atomların bir araya gelerek farklı varlıkları meydana getirdiği yanıtı verilebilir. Doğanın kendiliğinden var olduğunu düşünen Demokritos neyi savunur?

Demokritos Kimdir?

Antik Yunan filozofları içindeki en önemli isimlerden biri olan Demokritos, M. Ö. 460 yılında Trakya'daki Abdera şehrinde dünyaya gelmiş ve M. Ö. 370 tarihinde 90 yaşındayken ölmüştür. Sokrates öncesi filozoflardandır ve varlık kavramı ile ilgili ortaya koyduğu önemli görüşleri bulunur. Atomcu evren teorisi formülasyonu, onun Batı felsefesinde daha tanınır bir isim olmasını sağlamıştır. Atomculuğa ek olarak, etiyoloji ve evren ile ilgili de önemli görüşler ortaya koymuştur. Materyalist olan Demokritos, Leukippos ve Samoslu Melissus gibi filozoflardan etkilenmiştir. Onun etkilediği isimler arasında ise Aristoteles, Epikür, Spinoza, Friedrich Nietzsche ve Michael Onfray gibi düşünürler bulunur. Materyalizm ve atomculuğa ek olarak metafizik, astronomi ve matematik gibi alanlarla da ilgilenmiştir. Pozitif bilimlerle ilgi duyduğu için bir filozoftan çok bilim insanı olarak da kabul edilir. Rasyonalist felsefe anlayışına sahip olduğundan dolayı bir yaratıcının olmadığını savunur. Ona göre her şey doğa kanunlarının işleyişi sonucu meydana gelmiştir.

Demokritos'un Varlık Anlayışı Nedir?

Bu materyalist filozofa göre her varlığın oluşmasının yegane nedeni atomlardır. Fiziksel olarak bölünmeleri imkansız olan atomların her birinin arasında boşluk bulunur. Hafif olanlar yükseğe çıkarken, daha ağır olan atomlar ise aşağıya düşer. Demokritos'a göre atomları yok etmenin herhangi bir yolu yoktur ve onlar daima hareket halindedirler. Her maddede bulunurlar ve gözle görülemeyecek kadar küçüktürler. Hatta canlıları ve ruhlarını meydana getiren de atomlardır. Sahip oldukları boyutlar ve şekiller nedeniyle kendi içlerinde farklı türlere ayrılırlar. Demokritos'a göre bu atomların bir araya gelmesi ve maddeyi oluşturması kendiliğindendir. Dış bir kuvvete ihtiyaç yoktur ve olması da söz konusu değildir. Demokritos, benzer olanların aynı yerde bulunduğunu ve bunların bir araya gelmesini doğanın kanunlarının bir sonucu olarak kabul eder. Buna göre, deniz kıyılarını çevreleyen taşların hepsi aynı türdendir veya sahildeki kumlar her zaman tek tiptir. Onların birikmesini ve çoğul olmasını sağlayan bir güç yoktur. Doğa, onların toplanmasını, bir bütün olmasını istediği ve buna uygun koşulları sağladığı için oradadırlar. Bundan, aynı özellikleri barındıran varlıkların daima bir araya geldiği sonucuna varılabilir.