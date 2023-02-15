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Giriş Tarihi: 15.2.2023 17:13 Son Güncelleme: 15.2.2023 17:13

Deneyim Eş Anlamlısı Nedir? Deneyim Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Sözlük Anlamı

Kelimelerin eş anlamlıları (anlamdaşları) Türkçe’mizin en önemli özellikleri arasında yer almaktadır. Eğitim-öğretim kurumlarında öğrencilere verilen Türkçe derslerinin yanı sıra gündelik yaşamda sıklıkla kullandığımız konuşma ve yazma dillerinde tekrara düşme ve çeşitlilik katma anlamında hayat kurtaran rolü olan anlamdaş kelimelerden deneyimin eş anlamlısı olan sözcük merak konusu olarak Deneyim Eş Anlamlısı Nedir? sorusuyla bilgi edinilmeye çalışılıyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile Deneyim Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Deneyim Eş Anlamlısı Nedir? Deneyim Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Sözlük Anlamı

Güzel Türkçe'mizde çok sayıda kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin de aynı çoklukta tür ve anlam bakımından karşılığı olan eş anlamlıları (anlamdaşları) bulunmaktadır. Anlamca ve türce aynı olan fakat yazılış bakımından farklılık gösteren anlamdaş kelimeler arasında yer alan deneyimin eş anlamlısı olan sözcük öğrenilmek istenerek Deneyim Eş Anlamlısı Nedir? sorusu üzerinden Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük bilgilerine erişilmek isteniyor. Türkçe'de eğitim öğretim kurumlarından verilen Türkçe derslerinde, günlük konuşma ve yazma dillerinde, en basitinden bulmacalarda soru olarak kendine yer bulan deneyimin eş anlamlısı olan sözcükle ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle

DENEYİM EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte deneyim kelimesinin eş anlamlısı olarak

  • Tecrübe
  • Eksperyans

sözcükleri yer almaktadır.

Türk Dilinde kurulacak anlamlı ve kurallı bir cümle içerisinde deneyim kelimesi yerine üstte yer alan kelimelerin kullanılması durumunda cümlede tür ve anlam değişimi yaşanmayacaktır.

DENEYİM NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgilere göre isim türünde deneyim kelimesinin anlamı şu şekilde;

  • Anlam 1: Herhangi bir kişinin belirli bir zaman periyodunda yahut ömür boyu kazandığı yetenek ve bilgilerin tamamına verilen isimdir.

DEYİM

TDK atasözleri ve deyimler sözlüğünde yer alan deneyim kazanmak deyiminin anlamı ise

  • Herhangi bir konu, sanat veya meslekte birikimli, tecrübeli hale gelmek olarak ifade edilmektedir.

Türk Dil Kurumu (TDK) Bilim ve Sanat terimleri sözlüğünde deneyim sözcüğünün anlamı ise şu şekilde açıklanıyor;

  • Anlam 1: Önceden belirlenmiş olan yöntem, amaç ve kurallar kapsamında icra edilen deneylere verilen isimdir. Diğer bir anlamla yapılış nedeni belirlenmiş olan ve şartları hazır halde bulunarak gerçekleştirilen deneyimlere denilmektedir.
  • Anlam 2: Kişiye yetenek, bilgi edindiren bilinçli olarak ya da bilinçsiz şekilde kazanılan yaşantı.
  • Anlam 3: Şahsi algılar ve faaliyetler sonucu kişinin kazanmış olduğu bilgi, yetenek ve davranışlar bütünüdür.

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