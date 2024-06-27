Denge Şiiri Sözleri - Turgut Uyar Denge Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

İkinci yeni akımının en güçlü temsilcilerinden olan Turgut Uyar, soyadının aksine "uyumsuz" biriydi. Yaşadığı dünyayı ve içine doğduğu toplumu durmadan sorgulayan şairin sanatı belki de uyumsuzluğu nedeniyle özgündü. Denge şiiri sözleri onun farklı ve kalıplara sığamayan kişiliğini yansıtan eserlerinin en çarpıcı olanıdır. Turgut Uyar Denge şiiri açıklaması ve incelemesi bu karamsar ve sorgulayıcı dünyanın kapılarını aralamamızı sağlayacaktır.

Denge Şiiri Sözleri

Sizin alınız al inandım

Sizin morunuz mor inandım

Tanrınız büyük amenna

Şiiriniz adamakıllı şiir

Dumanı da caba

Bütün ağaçlarla uyuşmuşum

Kalabalık ha olmuş ha olmamış

Sokaklarda yitirmiş cebimde bulmuşum

Ama sokaklar şöyleymiş

Ağaçlar böyleymiş

Ama sizin adınız ne

Benim dengemi bozmayınız

Aşkım da değişebilir gerçeklerim de

Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı

Yan gelmişim diz boyu sulara

Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum

Hiçbirinizle dövüşemem

Benim bir gizli bildiğim var

Sizin alınız al inandım

Morunuz mor inandım

Ben tam kendime göre

Ben tam dünyaya göre

Ama sizin adınız ne

Benim dengemi bozmayınız

TURGUT UYAR

Turgut Uyar Denge Şiiri İncelemesi

Çocuk yaşta yatılı askeri okula gönderilen ve asker olarak görev de yapan doğum adıyla Ahmet Turgut Uyar, belki de bu nedenle toplumun kıyısında kalmayı tercih etmiştir. Askeri okullarda asla mutlu olmadığını anlatan şair İkinci Yeni edebiyat akımının da öncülerinden olmuştur. Eserlerinde varoluşu sorgulayan Uyar, açıkça iç dengesini korumaya çalıştığını anlattığı eseri "Denge" ile toplumsal ilişkiler ve dünyadan etkilenen bireyi konu almıştır.

Turgut Uyar Denge Şiiri Teması

"Denge" şiirinin ana teması, adından da anlaşılacağı üzere bireyin içsel dengesi ve bu dengenin korunmasıdır. Turgut Uyar kişinin çevresindeki dünyayla olan ilişkisini sorgularken bu ilişkide dengeyi bulmanın ne denli önemi olduğunu vurgular.

"Benim dengemi bozmayınız" dizesi, insanın iç dünyasında huzuru ve dengeyi arayışını yansıtır. Ayrıca, şiirde aşk, gerçeklik ve bireyin toplumsal konumuna dair sorgulamalar da yer bulur.

Turgut Uyar Denge Şiiri Dili

Turgut Uyar "Denge" adlı eserinde sade ama derin bir dil kullanmıştır.

"Sizin alınız al inandım

Sizin morunuz mor inandım"

Şiirde yukarıdaki olduğu gibi tekrarlanan dizeler anlamı pekiştirip okuyucunun belirli noktalara odaklanmasını sağlarken şiire ritim ve ahenk de katar.

Turgut Uyar Denge Şiirinde Vermek İstediği Mesaj

Şiirde doğa ve insan arasındaki ilişki de önemli bir yer tutar. Örneğin;

"Bütün ağaçlarla uyuşmuşum" dizesi, bireyin doğayla olan uyumunu ifade eder. Şaire göre söz konusu uyum, insanın iç dengesini bulmasında önemli bir rol oynar. Turgut Uyar, doğayı bir metafor olarak kullanarak insanın iç dünyasındaki huzuru ve dengeyi arayışını anlatır. Ayrıca bu içsel dengeyi korumak da oldukça önemlidir. İnsanın kendi dengesini muhafaza etmesi dış etki yaratan ve insana doğrudan erişen dünyaya ve topluma rağmendir. Uyar, bireyin her şeye rağmen içsel huzurunu ve dengesini bulmasının dış dünyayla olan ilişkisini de olumlu yönde etkileyeceğini anlatarak okuyucusunun aklında bir soru işareti bırakmayı arzulamıştır.