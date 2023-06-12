Denitrifikasyon Bakterileri Nelerdir? Denitrifikasyon Bakterileri Ne Yapar, Nasıl Beslenir Ve Solunum Yapar?

Azot döngüsünün temelinde yer alan denitrifikasyon bakterileri nelerdir sorusu ile sıkça karşılaşırız. denitrifikasyon bakterileri ne yapar, dediğimizde nitrat ve nitrik bileşenlerinin dönüşümünde görev yaptığını öğreniriz. Denitrifikasyon bakterisi nasıl solunum yapar, sorusuna oksijensiz solunum yapar yanıtını veririz. Denitrifikasyon bakterileri nasıl beslenir, sorusuna ise heterotrof yani kendi besinini kendisi üretemeyen canlılar olduğu yanıtını veririz.

Denitrifikasyon Nedir?

Denitrifikasyon, Nitratın, denitrifikasyon bakterileri tarafından azot gazı formuna dönüştürülmesidir. Nitrifikasyon sonucu oluşan nitrat ve nitrit konsantrasyonları belli bir seviyenin üzerine çıktığında toksik etki yaratır. Bu nedenle denitrifikasyon ile nitrat nitrite ve daha sonra azot oksitler aracılığı ile moleküler azota indirgenerek ortamdan uzaklaştırılır.

Denitrifikasyon Bakterileri Nelerdir?

Denitrifikasyon bakterileri amonyağı nitrite çevirir. Bunun yanı sıra nitrit nitrata çevirmek için de aynı işlem kullanılır. Denitrifikasyon olayında görev yapan canlılar genel itibari ile bakterilerdir. Denitrifikasyon bakterilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Nitrosomonas

Nitrosospira

Nitrosococcus

Nitrosolobus

Denitrifikasyon yapma yeteneğine sahip mikroorganizmalar, nitratlardan yararlanma şekillerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Azot kaynağı olarak,

Nitratı nitrite, nitriti de amonyağa indirgemek suretiyle nitrat asimilasyonunda,

Nitratı, oksijen yerine son elektron alıcısı olarak.

Denitrifikasyon Bakterileri Ne Yapar?

Atmosferdeki gazların %78'ini azot gazı oluşturur. Azot gazının atmosferde serbest halde bulunabilmesi için azot döngüsü gerçekleşmesi oldukça önemlidir. Serbest halde azot gazının bulunmasında azot döngünün önemli aşaması denitrifikasyondur. Nitratlar bitkiler tarafından alınınca, bunların önemli bir bölümü protein moleküllerinin yapımında kullanılır. Bitkisel proteinleri yiyen hayvanlar, onları hayvansal proteine çevirirler. Hayvanların protein metabolizması sonunda, artık madde olarak üre ve ürik asit gibi azotlu bileşikler dışarı atılır ve bunlardan amonyak oluşur. Diğer taraftan, ölü hayvanların ve bitkilerin proteinlerinin parçalanmasıyla peptonlar, peptidler, amino asitler ve sonunda amonyak ortaya çıkar.

Denitrifikasyon olayını gerçekleştiren mikroorganizmalara denitrifikasyon bakterileri denir. Denitrifikasyon bakterileri amonyağın serbest azota çevrilmesinde görev alır. denitrifikasyon bakterileri enzimleri yardımıyla denitrifikasyon yaparlar. Oksijensiz koşullarda nitratın nitrite ve en sonunda serbest haldeki azota çevirir.

Denitrifikasyon Bakterileri Nasıl Beslenir Ve Solunum Yapar?

Denitrifikasyon bakterileri heterotrof canlılardır. Heterotrof canlılar; besinlerini kendi kendilerine sentezleyemeyen canlılardır. Yaşamlarını sürdürmek için gerekli enerjiyi bu sebeple diğer dışbeslenen ya da kendibeslek canlılardan alması gerekir.

Denitrifikasyon bakterileri anaerobik bakteriler olduklarından oksijensiz solunum yaparlar. Yani amonyağın nitrite daha sonra serbest haldeki azota dönüşmesi için oksijene ihtiyaç duymazlar. Ürettikleri enerji oksijenli solunum yapan canlılara nazaran çok azdır. Oksijenli solunum sonucu 32 ATP enerji açığa çıkarken oksijensiz solunum sonucu 2 ATP enerji açığa çıkmaktadır.