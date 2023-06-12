Denitrifikasyon Nedir? Denitrifikasyon Nasıl Olur, Kim Yapar ve Amacı Nedir?

Denitrifikasyon nedir konusu kimya ile ilgilenenler için oldukça merak uyandırıcı, detaylarıyla ilgilenmesi de eğlenceli bir konudur. Denitrifikasyonu kim yapar gibi soruların cevabını öğrenmek için kapsamlı ve ince bir araştırmaya girilmesi şarttır. Biz de bu içerikte doğru kaynaklardan beslenerek denitrifikasyon nasıl olur sorusunun yanıtını açık ve net bir dil kullanarak okuyucularımıza aktarmayı amaçladık.

Denitrifikasyon Nedir?

Denitrifikasyonu bir dönüşüm süreci olarak açıklamak en basit ve doğru yöntem olacaktır. Denitrifikasyon, doğal bir süreç olarak azot döngüsünün bir parçasına denmektedir. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda bu bilgi netlik kazanmıştır.

Her şeyin normal olduğu koşullarda nitrat veya nitrit (yani azotun hem bitki hem de diğer organizmalar aracılığıyla kullanılabilir olduğu form) azotun doğal formudur. Fakat kimi bakteri türü azotu gaz formuna çeviren bir sürece girer. Bunun adı da bilimde denitrifikasyondur.

Denitrifikasyon sürecinde nitrat ve nitrit formunda olan oksijenli bileşikler, belirli mikroorganizmalar aracılığıyla azot gazı formuna çevrilir. Yani bir diğer deyişle azot gazına dönüştürülür.

Denitrifikasyon Nasıl Olur?

Denitrifikasyonu daha anlaşılır kılabilmek için ana hatlarıyla işleyişi anlatmak en sağlıklı yöntemlerden biri olacaktır.

Denitrifikasyon sürecinde öncelikle nitrat, bakteriler tarafından nitrite çevrilirler. Ardından nitrit azot oksitlerine dönüşür. Üçüncü aşamaya gelindiğinde ise azot gazı meydana gelir. Tüm bu işlemin sonunda atmosfere salınan azot, artık bitkiler tarafından kullanılamaz.

Denitrifikasyon Amacı Nedir?

Azotun doğal ortamda dengesini bulması için denitrifikasyon süreci son derece mühimdir. Gaz formunda dönüşen azot atmosferle bütünleşir ve toprakta ve suda bulunan nitrat konsantrasyonunu azaltır. Yani fazladan azot birikiminin önüne geçer. Denitrifikasyon atmosferde bulunan azotun da miktarını belirlemede etkin rol oynar. Bu sayede gazlar sera etkisine ya da asidik yağmura katkı sunarlar.

Denitrifikasyon bilhassa tarımın yapıldığı yerlerde çok fazla gübre kullanıldığında ya da su kirliliği olduğunda, nitrat seviyelerini düşürmek adına etkili bir rol oynar. Yani insanların yaratmış olduğu fazladan nitrat seviyesini denitrifikasyon düşürerek işleyişin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlar. Bu yönüyle denitrifikasyon, iklim için son derece faydalı bir rol oynar.