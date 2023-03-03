Deniz Anası Türleri Nelerdir? Zehirli ve Zehirsiz Deniz Anası Çeşitleri, İsimleri ve Özellikleri

Deniz Anası türleri farklı başlıklar altında incelenmektedir. Denizanasının tanımı, yassılaşmış ve yüzmeye uyum sağlayabilmiş omurgasız canlılar olarak karşımız çıkmaktadır. Hangi deniz anası zehirli sorusu da fazlasıyla merak edilmektedir. Bu denizanaları şu şekilde sıralanmaktadır; Aslan Yelesi Denizanası, Ay Denizanası, Deniz Isırganı, Gülle Denizanası, Irukandji Denizanası, Fizalya Denizanası ve Kutu Denizanası. Zehirsizdeniz anası çeşitleri ile ilgili detaylı bilgi yazının devamında yer almaktadır.

Deniz Anası Türleri Nelerdir?

Yapılan araştırmalardan elde edilen verilere göre 2000'den fazla denizanası türü bulunmaktadır. Ancak bunlardan bazıları özelikleri ile ön plana çıkmaktadır. Öne çıkan Deniz anası türleri şu şekilde sıralanmaktadır; Filipin Hidroidi, Kristal denizanası, Pusula denizanası, Ay denizanası, Kutu denizanası, Mor Yelkenli denizanası, Göçmen denizanası, Beyaz Noktalı denizanası, Maviş denizanası, Dün denizanası, Püsküllü denizanası, Mor Sokar denizanası, Deniz Ciğeri denizanası, Yuvarlak denizanası, Ters-düz denizanası olarak sınıflandırılmaktadır. Türkiye'deki deniz anası türleri ve özellikleri araştırıldığında ise karşımıza şu türler çıkmaktadır;

Pusula denizanası; Türkiye'de Akdeniz'de görülmektedir. Baş kısımlarında 'v' şekilli kahverengi lekeler bulunmaktadır. Zehri, acı veren kaşıntılara neden olmaktadır. Bir yıla kadar yaşayabilmektedirler.

Ay denizanası; Türkiye'de en sık karşılaşılan türdür. Türkiye'nin denizleri dışında, Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarında da bulunmaktadır. Zehirsizdirler ve iki yıla kadar yaşayabilmektedirler.

Göçmen denizanası; Türkiye'de Ege Denizi ve Akdeniz'de de görülmektedirler. Buz mavisi renktedirler ve zehirlidirler.

Beyaz noktalı denizanası; Türkiye'de Akdeniz'de görülmektedirler ve zehirsizdirler.

Maviş denizanası; Türkiye'de Ege denizi ve Akdeniz de görülmektedir. Görüntü olarak baş kısmı ile dokunaçları birbirinden ayrıymış gibi gözükmektedir ve zehirsizdirler.

Mor sokar denizanası; Türkiye'de Ege denizi ve Akdeniz de görülmektedir. Renkleri pembe tonlarındadır ve balıklarla belenirler. Zehirleri vücutta şişme, yanma, kızarıklık ve ateşe neden olabilmektedir. Dokuz aya kadar yaşayabilmektedirler.

Deniz ciğeri denizanası; Türkiye'de Akdeniz, Karadeniz ve Azak Denizi'nde görülmektedir. Sarı, pembe ve mavi tonlarında renklerde görülmektedirler ve zehirsizdirler.

Ters-düz denizanası; Türkiye'de Güney Ege ve Akdeniz'de görülmektedirler. Her zaman baş aşağı durdukları için ters-düz denizanası olarak adlandırılmaktadırlar. Zehirlerinin vücutta acı, deri yüzeyinde kızarıklık ve kaşıntıya neden olması dışındakusma ve kemik ağrılarına sebep olabilmektedirler.

Zehirli ve Zehirsiz Deniz Anası Çeşitleri, İsimleri ve Özellikleri

Zehirli denizanası çeşitleri, isimleri ve özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır;

Filipin Hidroidi; acılı bir batmaya sebep olmaktadır. Genelde mercan kayaları gibi kayalık alanlarda yaşamayı tercih etmektedirler. Erkek ve dişi olmaları renklerinden ayırt edilebilmektedir.

Kutu denizanası; orta derecede zehirli olan bir türdür. Şeklinden dolayı kutu denizanası olarak isimlendirilmiştir. Adriatik Denizi'nde ve Akdeniz'in bazı kıyı kesimlerinde fazla miktarda görülmektedir.

Drymonema Dalmatinum; Drymonema dalmatinum, Drymonema gorgo ve Drymonema larsoni olmak üzere üç türü bulunmaktadır. Bu türler, Meksika Körfezi, Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'de bulunmaktadırlar.

Püsküllü denizanası; transparan ve kubbe şeklinde olan, çanak kısmında mavi ve kırmızı renkte tantakülleri bulunan bir dış yapıya sahiptir. Temas edildiğinde yakıcı etki etmektedir.

Pusula denizanası, Göçmen denizanası, Mor sokar denizanası ve Ters-düz denizanası diğer türlerdendir. Bu türler ile ilgili detaylı bilgi Türkiye'deki deniz anası türleri ve özellikleri başlığı altında verilmiştir.

Zehirsiz denizanası çeşitleri, isimleri ve özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır;

Kristal denizanası; dış yüzeyi, orta kısmı kalın, uçlara doğru incelen yapıya sahip bir tabak şeklindedir. Radyal kanalların sayısı 60-100'dür.

Ay denizanası; Türkiye'de en sık karşılaşılan türdür. Türkiye'nin denizleri dışında, Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarında da bulunmaktadır. Zehirsizdirler. İki yıla kadar yaşayabilmektedirler.

Beyaz noktalı denizanası; Türkiye'de Akdeniz'de görülmektedirler. Zehirsizdirler.

Bu çeşitlerin yanı sıra Maviş denizanası ve Deniz ciğeri denizanası türleri hakkında detaylı bilgi yukarıda yer alan metinlerde açıklanmaktadır.