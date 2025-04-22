Deniz Atı Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Denizatı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Doğanın birbirinden ilginç canlıları, dillerimizde de farklı şekillerde yer bulur. Bazı hayvan isimleri tek bir kelimeyle ifade edilirken, bazıları ise birden fazla kelimenin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu tür birleşimlerde, kelimelerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiği zaman zaman tartışma konusu olabilir. Deniz atı nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularına ek olarak, özellikle görsel olarak da dikkat çekici bir canlı olduğunu söyleyebiliriz.

Deniz Atı Nasıl Yazılır?

Halk arasında "deniz atı" terimi sıkça kullanılsa da, TDK'ye göre doğru yazım "denizatı" şeklindedir. Yanlış yazım, yani "deniz atı" kullanımı dilin kurallarına aykırıdır ve dilin doğru kullanımını bozar. Bu yazım hatası, hem okurken hem de yazarken dilin doğru kullanımını zorlaştırabilir. Bu nedenle, "denizatı" kelimesinin birleşik yazımını öğrenmek, dil bilgisi açısından önemli bir adımdır.

TDK'ye Göre Denizatı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) güncel Türkçe Sözlüğü'ne bakıldığında, bu canlının adının "denizatı" şeklinde bitişik yazıldığı açıkça görülmektedir. Sözlükte "deniz atı" şeklinde ayrı bir kullanım doğru kabul edilmemektedir.