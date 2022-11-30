Deniz Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Deniz Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçerisinde Kullanımı

Deniz kelimesinin zıt anlamlı sözcüğü olabildiği gibi eş anlamlı ve benzer anlamlı sözcükleri de bulunmaktadır. Bu kelime hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için yazının devamını okayabilirsiniz.

Deniz Kelimesinin Anlamı Nedir?

Ad olarak kullanılan deniz kelimesi hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanıma sahiptir. Bilimsel olarak anlamı, yerkabuğu üzerinde oluşan çukurları dolduran birbirleri ile bağlantılı tuzlu su kütleleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısacası bir su kütlesi anlamına gelmektedir. Kelimenin cümle içinde kullanımı şu şekildedir:

"Soranlara gittiği her ülkede denize girdiğini anlatmadan masadan kalkmıyor."

Deniz Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Deniz kelimesi karşıt anlamlısı bakımından fazla bilinmeyen, karşıt anlamlısı olmayan bir sözcükmüş gibi durmaktadır. Fakat kara kelimesi deniz kelimesinin karşıt anlamlısıdır.

İki kelime de cümle içinde ad olarak kullanılması bakımından zıt anlamlı gibi gözükmese de birbirleri ile karşıt anlamlara sahiptir. Aynı cümle içerisinde kullanımları bulunmaktadır.

Deniz Kelimesinin Benzer Anlamlı Sözcükleri Var Mıdır?

Deniz kelimesi mecaz ve gerçek anlamda kullanılan bir kelime olmakla birlikte yerine kullanılabilecek eş anlamlı bir sözcüğe sahiptir. Derya sözcüğü deniz sözcüğünün eş anlamlısı olup yerine kullanılabilmektedir. Bu iki kelime cümle içinde ikileme şeklinde kullanıma da sahiptir.