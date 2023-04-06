Deniz Kızı Masalı Oku - Küçük Deniz Kızı Ariel Masalı ve Karakterleri

Bazı masallar insanı güldürürken bir yandan düşündürebilir. Bazıları ise hüzne boğabilir. Deniz kızı masalı da okuyan veya dinleyen kişileri hem mutlu eden hem de duygulandıran masallardan biridir. Masallar sözlü edebiyatın en önemli parçalarından biridir. Bu yazımızda sizler için deniz kızı masalının konusuna, küçük deniz kızı Ariel masalı ve karakterleri ile ilgili merak edilen detaylara yer verdik.

Deniz Kızı Masalı Konusu Nedir?

Deniz kızı masalı, çocukların ilgisini çektiği kadar büyüklerinde ilgisini çeken bir masaldır. Her masal kendi içinde ders verici özellikler barındırır. Bu masalda küçük bir deniz kızının başından geçen olaylar anlatılmaktadır. Küçük deniz kızı masalı okuyucuların keyifle okuyabileceği masallardan biridir. Bu masalda okyanusun en derinlerinde yaşayan bir küçük deniz kızı vardır. Bu deniz kızının ismi ise Ariel'dir. Bu kızın belden yukarısı insan bacakları ise balık kuyruğu şeklindedir. Bu deniz kızının babası denizlerin kralı olarak tanınmaktadır. Ariel; annesi, babası ve beş kız kardeşiyle birlikte su altı sarayınca mutlu mesut yaşamaktadır. Ancak bu deniz kızı bir gün bir prens görür ve ona âşık olur. Âşık olduktan sonra onun gibi insan olmayı diler ve prensle evlenmeyi ister. Tabi ki prensle birlikte olabilmesi için insan olması gerekmektedir. Bunun için kötü bir cadıyla anlaşma yapar. Anlaşmada cadı, deniz kızının güzel sesi karşılığında insan olabileceğini vaat eder ve olaylar gelişir. Ardından babası kızının cadıyla yaptığı anlaşmayı öğrenir ve bu anlaşmayı bozar. Masalın sonunda prens ve küçük deniz kızı birbirine kavuşur ve evlenir.

MASAL OKU - Çocuklar İçin En Güzel, Kısa, Uzun, Uyku Getiren, Zeka Geliştirici Masal, Öykü ve Hikaye Oku - Dinle

Deniz Kızı Ariel Masalı Karakterleri Kimler?

Deniz kızı masalı, mutlu sonla biten masallar arasında yer almaktadır. Bu masaldaki en önemli karakterler küçük deniz kızı ile âşık olduğu prenstir. Diğer karakterler ise küçük deniz kızının babası, annesi, kardeşleri ve küçük deniz kızının muhteşem sesini kaybetmesine neden olan kötü kalpli cadıdır. Bu masal Asurlular zamanında hayatını süren Atargatis'ten ilham alınarak kurgulanmış bir masaldır.