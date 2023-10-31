Deniz Neden Tuzludur? Okyanus ve Deniz Suyu Neden Tuzlu Olur?

Okyanus ve denizlerin tuzlu olmasının tabiat açısından çok önemli faydaları vardır. Kâinattaki kirliliğin azalmasında deniz ve okyanuslar en büyük rolü oynar. Bu da doğanın dengesi adına çok önemlidir. Denizlerin neden tuzlu olduğu, fen bilimleri derslerinde de incelenen bir konudur. Deniz neden tuzludur veya okyanus ve deniz suyu neden tuzlu olur sorularının cevabını bilmeniz, bu anlamda merakınızı giderecektir.

Deniz Neden Tuzludur?

Denizlerde yoğun şekilde tuz olmasının nedeni yeryüzünde bulunan kayaçlardır. Atmosferde yer alan karbondioksit gazının suda çözünmesi ile karbonik asit ortaya çıkar. Buradan kaynaklı olarak yağmur suyunda asidik özellik görülür. Yağmur suyu asidik özelliği ile kayaçları aşındırır. Sonuç olarak elektrik yüklü iyonlar oluşur. Bu iyonlar akarsular vasıtasıyla denizlere taşınır. Suda çözünen bu iyonların belli bir kısmı sudaki canlılar tarafından kullanılır. Belli bir kısmı ise suda çözünmüş olarak kalır. Deniz ve okyanusların tuzlu olmasının temel nedeni budur.

Okyanus ve Deniz Suyu Neden Tuzlu Olur?

Deniz ve okyanuslardaki suyun tuzlu olmasının bir nedeni de sualtında yer alan volkanlardır. Magma yapısında bulunan kayaçların su ile etkileşmesi sonucu tuz ortaya çıkar. Deniz ve okyanuslardaki tuz oranı % 3,5 seviyelerindedir. Yeryüzünün 2/3 oranında su ile kaplı olduğunu düşündüğünüzde denizlerdeki tuzun, kara tabakasında 150 metre kalınlığında bir tabaka oluşturacak büyüklükte olduğunu söyleyebiliriz.

Her denizin tuzluluk seviyesi de farklıdır. Ekvatora yakın olan bölgelerde tuzluluk daha fazladır. Bunun nedeni söz konusu bölgelerde buharlaşmanın daha fazla olmasıdır. Sıcak havanın, denizdeki suyu buharlaştırması ile denizdeki tuz oranı artacaktır. Bu da iklimin denizdeki tuzluluk seviyesini etkilediğinin bir göstergesidir. Buradan yola çıkarak ülkemizde de Akdeniz'in tuz oranının Karadeniz'den daha fazla olduğu çıkarımı yapılabilir.