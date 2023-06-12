Deniz Yıldızı Nasıl Ürer? Deniz Yıldızı Rejenerasyon İle Mi Çoğalır?

"Deniz yıldızı nasıl ürer?" sorusuna tek bir çoğalma şekliyle yanıt verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle "Deniz yıldızı rejenerasyon ile mi ürer?" sorusunun yanıtıyla birlikte Asteroidea sınıfındaki canlıların diğer çoğalma yollarına da değinilmelidir. Böylelikle "Deniz yıldızları nasıl çoğalır?" diyen kişilere kapsamlı bilgiler aktarılabilir. İki ayrı deniz yıldızı üreme şekli hakkında açıklama yapıldıktan sonra bu süreçlerin nasıl ilerlediği de belirtilmelidir.

Deniz Yıldızı Nasıl Ürer?

Asteroidea sınıfına dahil olan denizyıldızının üreme şekli pek çok kişi için son derece ilgi çekicidir. Bu canlıların bazı türlerinin suda yüzebildiği bilinen yumurtalar ile spermin salınmasıyla birlikte oluşan planktonlar, larvalar ve embriyo dahilinde yaşadığı görülür. Bununla birlikte bazı denizyıldızı türlerinde ise yumurtaların kayaların altına yapışıp kaldığı söylenebilir. Yine denizyıldızı türlerinin bir kısmında döllenmiş yumurtaların üzerine yatma özelliği de görülür. Yani denizyıldızı türlerinin üreme şekli değişiklik gösterebilir.

Deniz yıldızı üreme şekli değişiklik gösterebildiği için iki ayrı kategoride ele alınır. Bunların ilki eşeyli üreme iken, bir diğeri ise eşeysiz üremedir. Yani döllenme yoluyla oluşan denizyıldızı türlerinin eşeyli üreme özelliğine sahip olduğu söylenebilir. Bununla birlikte denizyıldızı türlerinin bir kısmında kopan parçanın yenilenmesi yani rejenerasyon özelliği de mevcuttur. Bu durumda denizyıldızından kopan bir parça söz konusu olduğu zaman progenitör hücrelerin devreye girdiği ve hücre kaybının telafi edilmesi amacıyla bölünme eyleminin gerçekleştiği bilinir. Yani denizyıldızının kopan parçası yeniden oluşur. Bunun yanı sıra denizyıldızından kopan parça da eşeysiz üreme çeşitlerinden olan rejenerasyon ile ayrı sınıfa dahil olan yeni bir canlı oluşturur. Bu bağlamda "Deniz yıldızı rejenerasyon ile mi ürer?" sorusu, bu canlıların bazı türleri için "evet" olarak yanıtlanabilir.

Deniz Yıldızları Nasıl Çoğalır?

Hayvan biliminde Aster olarak adlandırıldığı görülen denizyıldızının spesifik bir üreme şekli yoktur. Çünkü bu canlıların bir kısmı eşeyli, diğer bir kısmı ise eşeysiz üreme ile çoğalabilir. Eşeyli üreme ile çoğalan denizyıldızı türlerinde kuluçkaya yatma ve döllenme faaliyetleri görülür. Eşeysiz üreme kapsamında yer alan rejenerasyon ile çoğalan denizyıldızlarında ise erişkin olan canlılardan parça koptuğu bilinir. Bu durumda denizyıldızının fazla olan kolunun kopması veya merkezi disklerde bölünme eyleminin görülmesi mümkündür.