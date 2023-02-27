Deniz Yolu Taşıtları Nelerdir? Deniz Araçları İsimleri, Özellikleri ve Çeşitleri

Deniz yolu, günümüzün yaygın şekilde kullanılan ulaşım çeşitlerinden biridir. Ulaşımın ekonomik olması nedeniyle birçok kişi yolculuk için deniz ulaşımını kullanmak ister. Deniz yolu taşıtları nelerdir? Deniz araçları ile ilgili seyahatin de oldukça güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Deniz araçları neler? Bu araçların isimleri de ilkokul sıralarından itibaren öğrencilere öğretilir. Deniz araçları isimleri ve çeşitleri yazımızın devamında.

Deniz Yolu Taşıtları Nelerdir?

Deniz yolu taşıtları seyahat açısından çok önemli vasıtalardır. Deniz araçlarının bir kısmı toplu ulaşım için kullanılabileceği gibi özel ulaşım için kullanılan araçlar da vardır. Deniz yolu taşımacılığında kullanılan vasıtaların isimleri de merak edilen bir konudur. Söz konusu araçların isimleri aşağıdaki şekildedir.

Bot

Tekne

Vapur

Gemi

Zodyak

Yelkenli Yat

Sandal

Deniz Araçları Neler?

Deniz araçlarının isimlerinin bilinmesi genel kültür açısından çok önemlidir. Bunun yanında seyahat edeceğiniz aracın ne olması gerektiğinin belirlenmesinde de bu bilgi dikkate alınmalıdır.

Tekne günümüzün en yaygın kullanılan deniz aracıdır. Sürat teknesi, gezi teknesi ve yolcu teknesi gibi tekne türleri vardır. Botlar da farkı bir tekne türü olarak kabul edilebilir. Gemi, vapur gibi araçlar ise genellikle toplu taşıma ve ticaret için kullanılır. Yatlar daha çok özel deniz aracı kabul edilir. Sandal gibi araçlar ise hobi amaçlı ya da balıkçılık kapsamında tercih edilir.